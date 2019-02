Corruzione | Gianni Alemanno condannato a sei anni di carcere

Blastingnews

(Di lunedì 25 febbraio 2019)è statoa seidi, la sentenza in primo grado è stata emessa dal Tribunale di Roma, l'ex sindaco è accusato die finanziamento illecito in uno dei filoni dell'inchiesta Mondo di Mezzo: Nel dicembre 2014 furono arrestate 37 persone ed autorizzate diverse perquisizioni eccellenti, fra cui quella nei confronti di. I magistrati lo accusavano di aver ricevuto la somma complessiva di oltre 200 mila euro, in buona parte tramite 'Nuova Italia', fondazione presieduta dallo stesso primo cittadino. Fondi motivati dal 'compimento di atti contrari' a quello che era in realtà il dovere del suo ufficio. Nella circostanza gli venne contestato anche il reato di associazione mafiosa, ma l'accusa è stata archiviata nel febbraio di duefa. I fatti contestati per i quali è arrivata la condanna risalgono al biennio 2012-2014 quando ...