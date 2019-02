Chi studia si ammala meno di patologie croniche

Forlì - insegnante minacciata da un genitore : aveva Chiesto al figlio di studiare di più : Insegnare è diventato un mestiere pericoloso. Lo sa bene un'insegnante di scuola elementare che è stata aggredita verbalmente da un genitore a Forlì. Il motivo? Un giudizio scolastico non gradito verso il figlio, accompagnato al consiglio di studiare maggiormente. L'increscioso episodio si è verificato durante la consegna delle pagelle. La donna ha deciso di rivolgersi al sindacato Uil, che l'ha invitata a sporgere una denuncia nei confronti ...

I videogioChi si studiano alle superiori : Gli ambiti di studio prevalenti sono tecnico-ingegneristici, informatica, architettura e ingegneria, mentre le figure professionali con competenze di economia e gestione d'impresa sono ancora poco ...

Salute : meno rischi di malattie croniche per Chi studia di più : Chi studia di più è meno a rischio di cronicità. Nel nostro Paese il livello culturale ha, infatti, un effetto significativo sul rischio di cronicità. A ricordarlo è il focus dell’Osservatorio nazionale sulla Salute nelle regioni italiane, che ha sede a Roma presso l’Università Cattolica, sulle malattie croniche. “I dati dell’Istat evidenziano che le persone con livello di istruzione più basso soffrono molto più ...

Vieni da Me - Alberto Matano inChioda Caterina Balivo : 'Non hai studiato' - imbarazzo in diretta : Caterina Balivo nella puntata di Vieni da me di mercoledì 13 febbraio 2019, è stata protagonista di un siparietto divertente che qualcuno definisce gaffe. La conduttrice, intervistando il giornalista ...

Serpe e Amandovolo - all'alberghiero si studiano i dolci tipici marChigiani : L'idea elaborata dalle docenti Sadia Zampaloni e Marinella Acciarri è divenuta realtà condivisa grazie agli interventi di Marco Armellini, autore del libro "Falerone, storia e cronaca di una comunità"...

LIVE Sci alpino - Terza prova discesa femminile Mondiali in DIRETTA : Sofia Goggia e Nadia FanChini studiano le linee giuste : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Terza prova della discesa femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino ad Are (Svezia). Si avvicina la gara di domenica e questo sarà un test fondamentale per tutte le atlete. Finalmente si gareggia su tutto il tracciato senza partenze abbassate o arrivi accorciati. In casa Italia fari puntati su Sofia Goggia, reduce dalla medaglia d’argento in superG e da un’ottima seconda prova. Buone ...

Studiare all’estero gratis - il bando Inps : Chi può partecipare e come presentare domanda : come ogni anno, l'istituto di previdenza ha bandito il concorso 'Estate Inpsieme' per finanziare le vacanze studio degli studenti italiani nel territorio nazionale (nel caso del bando Italia) e all'estero. L'Inps fornisce contributi fino a 2.000 euro per ogni studente: chi può partecipare, come presentare domanda e in quanto consiste l'importo.Continua a leggere

Neve a Bologna - studenti sperano nelle scuole Chiuse. No del Comune su Instagram : “Studiate!” : Scambio di battute via social tra giovani bolognesi e l’amministrazione comunale. Con la Neve che ieri cadeva su Bologna qualcuno ha chiesto sul profilo Instagram del Comune di chiudere le scuole. Ma il Comune ha detto no replicando con un po’ di ironia: “Meglio studiare un po' e poi andare a letto, buonanotte”.Continua a leggere

Indietro nel tempo di 110 milioni di anni per studiare i segni dell’invecChiamento sull’elasticità dei materiali : Un team internazionale di ricercatori, guidato da Tullio Scopigno del Dipartimento di Fisica della Sapienza, ha scoperto quali sono gli effetti dell’invecchiamento sulle proprietà elastiche di una resina, utilizzando un fossile millenario di ambra proveniente dal giacimento di El Soplao in Cantabria, scoperto recentemente. I materiali amorfi come l’ambra (resine, polimeri, vetri e ceramiche) sono metastabili, ovvero si trovano in uno stato ...

ForChielli a una precaria : 'Hai studiato Scienze Politiche? Resti a casa' (VIDEO) : Il reddito di cittadinanza è una misura proposta dal Governo per dare, nelle intenzioni dell'esecutivo stesso, speranza a tanti giovani che oggi le hanno perse. E' indirizzata a diversi tipi cittadini che sono senza lavoro per vari motivi: da quelli più istruiti a quelli che necessitano di un processo di formazione per essere inseriti o reinseriti all'interno del mercato lavorativo. Il reddito di cittadinanza è criticato da molti, fra cui il ...

Roma - il Comune studia bonus per Chi usa la bicicletta : “Un premio per rendere più vivibile la nostra città” : Andare in bicicletta a Roma potrebbe pagare. Nel senso che potrebbe essere proprio il Comune a retribuire gli indomiti ciclisti. L’amministrazione capitolina pentastellata, infatti, sta studiando la possibilità di introdurre un bonus in denaro – o attraverso altri benefit, si vedrà – in favore di chi utilizza le due ruote per i propri spostamenti. Una misura già sperimentata a Bari e a Cesena, dove gli enti pubblici rimborsano anche 25 centesimi ...