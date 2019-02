Versace | per la moda Autunno Inverno 2019 20 codici del marchio reinterpretati in una

Gianni Versace era sieropositivo?/ Nella serie è in cura per l'Hiv : la famiglia nega "triste e riprovevole!" : Gianni Versace aveva l'Hiv ? Nel secondo episodio della serie tv è in cura ma la famiglia non ci sta e nega tutto accusando lo show 'triste e riprovevole!'.

Darren Criss vince ai SAG Awards 2019 per ACS L’Assassinio di Gianni Versace e sulla sua etnia conferma : “Sono pochi i ruoli per quelli come me” : Darren Criss vince ai SAG Awards 2019 segnando una sorta di record per chi, come lui, ha sangue filippino che gli scorre nelle vene. L'attore ed ex ugola d'oro di Glee presto sarà ricordato solo per il suo importante ruolo da protagonista in American Crime Story L'Assassinio di Gianni Versace, quell'intenso e oscuro Andrew Cunanan che è riuscito a bucare il piccolo schermo nei mesi scorsi. In queste settimane proprio questo personaggio e il ...