Un Posto al sole puntate all' 8 marzo | Silvia apprezza l' impegno di Alex

Un Posto al sole news : VALENTINA PACE mamma - è nata Matilde!!! : Una bella, anzi bellissima notizia arriva in questo freddo sabato pomeriggio di fine febbraio! Proprio di recente avevamo dedicato un post alla prossima uscita del personaggio di Elena Giordano da Un posto al sole, uscita dovuta alla gravidanza della sua interprete VALENTINA PACE. In un’intervista di pochissimo tempo fa, la PACE aveva dichiarato che sarebbe diventata mamma a marzo ma le cose sono evidentemente andate più veloci del ...

Un Posto al sole - puntate fino all'8 marzo : Adele torna da Manlio : Un posto al sole, nelle prossime settimane di programmazione, continuerà a dare grande spazio al dramma di Adele Picardi e alla vendetta di Prisco nei confronti di Franco. Le trame degli episodi in onda dal 4 all'8 marzo, rivelano che Adele cercherà di riprendere in mano la sua vita, ma poi, pressata dal marito, deciderà di tornare a casa con lui nonostante Giulia glielo sconsigli caldamente. Franco, in seguito alla brutale aggressione subita, ...

Un Posto al sole - Guido si dichiara a Mariella : anticipazioni trame dal 25 febbraio all’1 marzo : La storia non si ferma mai: questo potrebbe essere il motto della più che storica soap opera in salsa partenopea Un posto al sole, ambientata a Napoli, che fa compagnia agli spettatori italiani ormai da più di vent’anni ed è la più longeva soap della storia d’Italia. I nuovi episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. (Qui il riassunto delle ultime puntate). Un posto al sole puntata di oggi lunedì 25 febbraio Dopo la ...

Un Posto al sole : Elena Giordano se ne va. Parla Valentina Pace : Anticipazioni Un posto al sole: quando tornerà Elena Giordano? Parla l’attrice Valentina Pace Quando torna Elena Giordano a Un posto al sole dopo la pausa? L’attrice Valentina Pace ha rotto il silenzio proprio in questi giorni sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiùTv, raccontando che non apparirà nelle puntate di Un posto al sole in onda fra qualche mese, avendo lasciato il set a causa della gravidanza ormai ...

