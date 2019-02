Sardegna | assalto a cisterna del latte nel giorno delle elezioni

Il voto in Sardegna non ferma i pastori : assalto armato ad autocisterna : Nel giorno delle regionali in Sardegna non si ferma la protesta dei pastori: un camion cisterna che trasportava latte è stato bloccato poco dopo le 9:30 a Orune, nel Nuorese. L'autista è stato costretto a scendere dal mezzo da due uomini armati e incappucciati a sversare il latte sull'asfalto.

