Milik: «La prossima è contro la Juve e vogliamo vincerla»

ilnapolista

: Milik a Sky: 'Contento per la vittoria, la prossima contro la Juve vogliamo vincere! Scudetto? Siamo...' - Calcio N… - ForzAzzurri1926 : Milik a Sky: 'Contento per la vittoria, la prossima contro la Juve vogliamo vincere! Scudetto? Siamo...' - Calcio N… - SalvBr1 : Finalmente grande prestazione, di carattere del Napoli. Fa ben sperare in vista della prossima partita. Ottimi Mili… -

(Di domenica 24 febbraio 2019)autore della terza doppietta stagionale con il Napoli ha parlato ai microfoni di SKy al termine della garail Parma.«Sono contento perché abbiamo vinto dopo due pareggi. Andiamo avanti, lalavincere»Ancelotti ti ha suggerito dove tirare la punizione?«Sì, devo ringraziare tutto lo staff che mi ha aiutato per quella posizione»Vi è mancato fare gol?«Sì per tutti noi. Ci sono tante cose che possiamo migliorare»Potevate risparmiare qualche gol per la«Non si può fare. Spero che vinceremo, sono sempre partite speciali efare una bella partita al San Paolo. Siamo lontani ma facciamo il possibile per fare più punti possibiliL'articolo: «Lala» ilNapolista.