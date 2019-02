Laura Cremaschi | Sono stata aggredita dalla moglie di Facchinetti

blogo

: RT @StraNotizie: Laura Cremaschi: 'La moglie di Facchinetti mi ha lanciato un bicchiere addosso' - ecco il video dell'aggressione https://t… - maltocortese78 : RT @StraNotizie: Laura Cremaschi: 'La moglie di Facchinetti mi ha lanciato un bicchiere addosso' - ecco il video dell'aggressione https://t… - edwardds_ : RT @trash_italiano: Una cena dal finale choc! - gesch96 : RT @trash_italiano: Una cena dal finale choc! -

(Di lunedì 25 febbraio 2019)" da Wilma Faissol, ladi Francesco? Questo è quanto ha raccontato la Bonas di Avanti un Altro su Instagram. Domenica sera si trovava al RistorantiSanMarco, in provincia di Como, quando ha incontrato il conduttore televisivo e manager in compagnia della. Doveva essere un incontro gentile, invece si è trasformato in qualcosa di spiacevole. Ecco il racconto:"E' successa una cosa terribile,scioccata. Premesso che io seguo Francescoda una vita, lo seguo da una vita. Ero in un ristornate della provincia di Como, dove è arrivato lui con la. Scusate,ancora scossa. Io ero con degli amici a cena. Abbiamo chiesto una foto, in tre, abbiamo fatto questa foto dove e io nonuscita bene. Dopodiché gli ho chiesto di rifarci un selfie... stavamo rifacendo il selfie quando è arrivata lae ha ...