Tim | la Borsa premia Inwit | debito giù con i tagli ai costi

Borsa Milano sale - +0 - 3% - con Tim e Juve : Milano, 22 FEB - Dopo un'apertura debole, Piazza Affari ha imboccato la strada della crescita , +0,3%, , insieme alle altre Borse europee: Londra, Parigi e Francoforte guadagnano lo 0,2% e Madrid lo 0,...

La Borsa aspetta Fitch e brinda con Tim : L'economia rallenta, le borse segnano nuovi progressi. La tendenza trova conferma anche stamane su mercati che attendono, apparentemente tranquilli, l'esame di Fitch, la prima delle agenzie, Moody's ...

Saipem positiva in Borsa. Banca Akros otTimista su risultati 2018 : Si muove in avanti Saipem , che sta portando a casa un progresso dello 0,28% dopo il giudizio di Banca Akros che ha confermato una raccomandazione Buy ed indicato un Target price di 6,4 euro . In ...

Inwit spicca il volo in Borsa in scia accordo Tim-Vodafone : Grande giornata per Inwit , che troneggia a Piazza Affari con un rialzo del 12% a 8,015 euro . Un rialzo che fa coppia con la perfor,mance brillante di TIM, +2,7%,. Il titolo della compagnia che ...

Tim brillante in Borsa dopo risultati e Piano : Effervescente Telecom Italia , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,91%, attestandosi in vetta alle Blue Chips. Evidentemente il mercato ha apprezzato i risultati 2018 , ...

Tim - titolo ancora cauto in Borsa in attesa del CdA : Performance impostata alla prudenza per Telecom Italia , che in questo momento tratta ribasso dell'1,2% . Il titolo si conferma così piuttosto agitato in attesa del CdA di oggi per la presentazione ...

Borsa : otTimismo in Asia - Tokyo +0 - 15% : MILANO, 21 FEB - Prevale l'ottimismo sui principali listini di Asia e Pacifico, in attesa della conclusione dei negoziati tra Usa e Cina sui dazi, ad eccezione di Shanghai , -0,27%, e Seul , -0,05%, , ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende i dati di Tim - 21 febbraio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende la trimestrale di Telecom Italia. Non mancano dati macroeconomici in agenda

Banche in ribasso - Tim e Ferrari non bastano a salvare la Borsa : La gelata dell'economia fa sbandare Piazza Affari che chiude in calo dello 0,5%, a 20.228 punti. A pesare sul listino è il dato Istat su fatturato, -3,5%, e ordinativi, -1,8%, dell'industria tricolore a dicembre. Un ...

Borsa su con Tim e le banche : Parte bene la settimana della Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib +0,58% a 20.329 punti e l'All Share +0,59% a 22.334. A sostenere i mercati le prospettive di uno sblocco nelle trattative fra Usa e ...

Borsa - Piazza Affari primeggia con Tim e le banche : Gli istituti di credito restano sugli scudi confidando in una nuova Tltro a sostegno dell'economia europea, dopo le dichiarazioni del consigliere Bce Benoit Coeure nella scorsa ottava. Su questa ...

Borsa : Milano sale - +0 - 7% - con Tim e Ubi : Milano, 18 FEB - Piazza Affari si conferma positiva in assenza dell'apporto di Wall Street, oggi chiusa per festeggiare la nascita di George Washington. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,7%, tra scambi ...

Borsa - nuovo record per Milano : sale con banche e Tim : Nel fine settimana commenti accomodanti sono giunti da altri esponenti Bce, il francese Villeroy de Galhau e il finlandese Rehn, che hanno sottolineato il rallentamento dell'economia della zona euro ...

Borsa - occhio all'ulTima asta : ecco le azioni che rendono quattro volte più dei Btp : La palma d'oro va a Banca Intesa . Ma anche UnipolSai , Banca Generali , Eni e Ubi si difendono. Sono i titoli quotati sul listino principale di Piazza Affari che hanno comunicato un dividendo di ...