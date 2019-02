Tav | Salvini | «Inquinare meno | andare più veloci Il governo va avanti»

Tav : ancora scintille nonostante rinvio. Salvini : va fatta. Toninelli : non è fra priorità : Appena 24 ore dopo la decisione votata dalla maggioranza di ridiscutere il Tav, tornano le scintille tra Lega e Cinquestelle. Salvini: 'non c'è alcun blocco ma solo una revisione del progetto', spiega;...

Tav : assessore Marcato (Veneto) - 'sto alle parole di Salvini - si deve fare' : Venezia, 22 feb. (AdnKronos) - "Sulla Tav io sto alle parole di Matteo Salvini di questa mattina che ha detto chiaro e tondo che si deve fare. E io sono assolutamente convinto che si debba fare. Soprattutto, non possiamo non fare opere strategiche per il nostro Paese come la Tav perchè elettoralment

Tav : Berlusconi - Salvini si è corretto : ANSA, - Cagliari, 22 FEB - "Matteo Salvini si è corretto, la Tav si deve fare". Così Silvio Berlusconi, conversando con i giornalisti in Sardegna. Il presidente di Fi era intenzionato a chiedere conto ...

Salvini paga il conto : niente Tav e autonomia : Salvini, spiace dirlo, ha barattato la sua libertà con quella economica, Tav, e politica, autonomia, di milioni di italiani. Umanamente lo capiamo, ma dal Capitano ci saremmo aspettati ben altro.

Tav - rivedere il progetto ma si farà lo annuncia Salvini… Di Maio osserva : Matteo Salvini annuncia che il progetto TAV verrà rivisto ma si farà Secondo il vicepremier Matteo Salvini “non c’è alcun blocco della Tav, c’è solo una revisione del progetto con l’obiettivo di portarlo a termine”. Il ministro dell’Interno, parlando a “Mattino Cinque”, ha assicurato che farà “tutto il possibile perché la Tav si faccia, il progetto può essere … L'articolo TAV, rivedere ...

Salvini garantisce : i cantieri della Tav partiranno presto : Non può rischiare di perdere il Nord Italia. La Lega di Matteo Salvini è si ora una forza nazionale, ma

Salvini : 'La Tav si farà - pastori non bloccheranno voto in Sardegna' : "C'è una situazione mondiale difficile - ha aggiunto - l'economia rallenta e per questo abbiamo fatto una manovra economica opposta, che non taglia e anzi mette dei soldi nelle tasche dei ...

Tav - Chiamparino lancia il referendum : 'Salvini sblocchi i bandi' : Torino, 22 feb., askanews, - Il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino ha inviato una lettera al presidente del Consiglio regionale, Nino Boeti, chiedendo di poter fare martedì in aula ...

"Ma quale blocco". Salvini svela il piano sulla Tav : 'Non c'è alcun blocco della Tav, c'è solo una revisione del progetto con l'obiettivo di portare a termine il progetto'. A 'Mattino 5' il vicepremier e ministro dell'Interno chiarisce il futuro della ...

Salvini : 'Nessun blocco - la Tav si farà' : "Non rappresenta una valutazione politica - aggiunge - la politica viene dopo, e dopo aver visitato le strade groviera che ci sono in Italia, gli 8 miliardi e 100 del Tav preferirei usarli per ...

Salvini : "Tav? Rivedremo il progetto e si farà" : Matteo Salvini, ministro dell’Interno e vicepresidente del Consiglio, è stato ospite della trasmissione "Mattino Cinque". Diversi i temi trattati dal leader del Carroccio, su tutti la spinosa questione Tav, dopo l’approvazione avvenuta ieri della mozione di maggioranza: "Non c'è alcun blocco della Tav, c'è solo una revisione del progetto con l'obiettivo di portarlo a termine", ha dichiarato il ministro. Salvini ha anche aggiunto che farà ...

Il Tavolo per il prezzo del latte dopo le elezioni di domenica. Salvini : "Garantirò la sicurezza ai seggi" : Matteo Salvini, rispondendo a una domanda su possibili problemi per il voto di domenica in Sardegna a causa della protesta dei pastori per il prezzo del latte, garantisce che le operazioni di voto si svolgeranno regolarmente."Come ministro garantirò la libertà e il diritto di un voto trasparente pacifico e democratico - afferma -. Penso che sia l'ultimo degli interessi dei pastori e degli allevatori bloccare il voto di domenica, ...