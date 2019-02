Sci | discesa libera | Sofia Goggia trionfa a Crans Montana Ma è caos-cronometro

Sci - immensa Goggia : vince la discesa di Crans Montana : Per la 26 enne bergamasca si tratta della quarta vittoria ottenuta nelle prove della discesa libera di Coppa del Mondo. In totale la sesta, compreso il SuperG. Al secondo posto ha chiuso la svizzera ...

Sci alpino – Cambia il podio della discesa di Crans Montana : rivisti i tempi dopo la gara - Lara Gut terza : Caos cronometro in discesa a Crans Montana: la svizzera Lara Gut è terza. rivisti i tempi dopo la gara, l’austriaca Schmidhofer scala in quarta posizione Cambia il podio della discesa della coppa del mondo femminile di sci a Crans Montana, vinta dall’azzurra Sofia Goggia davanti alla svizzera Joana Haehlen. Il terzo posto è stato assegnato all’altra sciatrice elvetica Lara Gut-Behrami, che era data come quarta in ...

Sci alpino – Goggia show a Crans Montana le parole di Sofia e delle azzurre dopo la discesa di Coppa del Mondo : Le azzurre commentano la discesa di Coppa del Mondo femminile di sci alpino a Crans Montana dopo la vittoria di Sofia Goggia Il sesto successo della carriera in Coppa del Mondo di Sofia Goggia ottenuta nella discesa di Crans Montana consente alla campionessa olimpica di tornare al successo sul circuito a distanza di undici mesi dall’ultimo trionfo conseguito nel supergigante di Are e a tredici dall’ultima vittoria conseguita in ...

Sci alpino - Discesa Crans Montana 2019 : Sofia Goggia : “Un successo meno facile di quanto possa sembrare” : Non può che essere raggiante e soddisfatta Sofia Goggia dopo la splendida vittoria nella Discesa libera di Crans Montana (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo 2019. La campionessa bergamasca, che torna al successo dopo quasi un anno, si è aperta ai microfoni di FISI.org e sottolinea diversi aspetti della gara odierna. “È stato un risultato meno scontato di quanto possa apparire. Non è stato facile per colpa delle numerose ...

Sci alpino - Discesa Crans Montana 2019 : Sofia Goggia : “Un successo meno facile di quanto possa sembrare” : Non può che essere raggiante e soddisfatta Sofia Goggia dopo la splendida vittoria nella Discesa libera di Crans Montana (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo 2019. La campionessa bergamasca, che torna al successo dopo quasi un anno, si è aperta ai microfoni di FISI.org e sottolinea diversi aspetti della gara odierna. “È stato un risultato meno scontato di quanto possa apparire. Non è stato facile per colpa delle numerose ...

Sci - Goggia favolosa a Crans Montana : la bergamasca vince la discesa : Sofia Goggia si conferma la sciatrice italiana più forte del momento e dopo aver fatto molto bene ai Mondiali, vince una discesa difficilissima, viste le condizioni meteo, in Coppa del mondo a Crans Montana. La 26enne bergamasca, nonostante la neve e i problemi di cronometro che hanno interrotto più volte la gara, si è messa alle spalle tutte le sue rivali fermando il tempo sull'1:29.77, rifilando distacchi abissali a tutte le altre rivali: ...

Sci - Sofia Goggia trionfa nella discesa libera di Crans Montana : La campionessa olimpica Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Crans Montana, in Svizzera, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. L'atleta azzurra con il tempo di 1.29.77 ha ...

Sci - Sofia Goggia trionfa nella discesa libera di Crans Montana : è la sua sesta vittoria di Coppa del Mondo in carriera : Trionfo di Sofia Goggia nella discesa libera di Crans Montana, in Svizzera, valida per la Coppa del Mondo femminile di sci. In una gara segnata da diverse interruzioni, tra problemi al cronometro e cadute, l’azzurra scesa con il pettorale numero 13 si è imposta con il tempo di 1’29”77, staccando di 49 centesimi la svizzera Joana Haehlen e di 52 centesimi l’austriaca Nicole Schimidhofer. La 26enne bergamasca, reduce dai Mondiali di ...

Sci - Sofia Goggia super : vince la discesa libera di Crans Montana in Coppa del Mondo : Sabato da incorniciare per lo sci azzurro. Sofia Goggia fa esultare ancora l'Italia, grazie alla vittoria nella discesa di Coppa del Mondo di Crans Montana. Si tratta della sesta vittoria complessiva della sua carriera in Coppa per la 26enne bergamasca che dopo l'oro olimpico dell'anno scorso ha vinto pochi giorni fa la medaglia d'argento nel superG femminile nei Mondiali di Are.Continua a leggere

Sci Alpino - Sofia Goggia vince la discesa libera di Crans Montana in Coppa del Mondo : ... sempre lui, ma questa volta per la Coppa del Mondo, . Nulla da fare per la concorrenza, resa un pelo meno agguerrita dall'assenza, oltre che della Vonn - ritiratasi -, anche della Gisin e della ...

Sci - Goggia trionfa nella discesa libera di Crans Montana : La sesta vittoria in carriera in coppa del mondo è arrivata a quasi un anno di distanza dall'ultima, centrata proprio ad Are a marzo 2018. nella top ten odierna ci sono anche Federica Brignone e ...

Sci - Sofia Goggia vince la discesa libera di Crans Montana : Crans Montana, 23 febbraio 2019 " Sofia Goggia is back, ormai in maniera definitiva. La bergamasca ha vinto oggi la discesa libera valevole per la Coppa del Mondo di Crans Montana in Svizzera, ...

Sci - Sofia Goggia trionfa nella discesa libera a Crans Montana! : Le news sullo sci Goggia Coppa del Mondo di Sci Crans montana Tutte le notizie di Sci Per approfondire

Sci - discesa libera - Sofia Goggia trionfa a Crans Montana : La sesta vittoria in carriera in coppa del mondo è arrivata a quasi un anno di distanza dall'ultima, centrata proprio ad Are a marzo 2018. Nella top ten odierna ci sono anche Federica Brignone e ...