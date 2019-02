Ragazzi Scuola vela Mascalzone Latino alla Family Run : ...voluto salutare i Ragazzi della Scuola vela fondata nel 2007 per offrire ai Ragazzi dai 6 anni in su che vivono in un forte disagio sociale ed economico un'opportunità di riscatto attraverso lo sport ...

In Sicilia la prima scuola plastic-free : «Ora i Ragazzi insegnano ai genitori cosa non fare a casa» : Greta Thunberg è diventata la voce di protesta per la lotta al cambiamento climatico. La ragazza svedese ha parlato davanti ai capi di stato mondiali in Polonia e di recente a Bruxelles. A soli 16 ...

Diabete in aumento in Toscana : ecco i campi scuola per bambini e Ragazzi : ... acquistano autonomia, conoscono altri coetanei, stanno all'aria aperta, a contatto con la natura, fanno sport, si divertono. "Come Regione consideriamo fondamentali questi campi scuola per ii ...

Infermiera della scuola caricava Ragazzini nel suo minivan e faceva sesso con loro : La donna di 33 anni arrestata dalla polizia e sospesa dalla scuola. Secondo la polizia, la donna era solita attendere che il marito non fosse in casa per invitare i minori, prendere il minivan e caricarli per consumare i rapporti sessuali.Continua a leggere

Amici 18 : Elettra Lamborghini nella scuola si confronta e balla con i Ragazzi : Siamo ormai nel pieno della nuova edizione di Amici: tra qualche settimana, infatti, inizierà la fase serale. Tre allievi sono già riusciti a conquistare la tanto agognata felpa verde. Si tratta di due ballerini di danza classica, Rafael e Vincenzo, e della cantante Tish. Le lezioni intanto vanno avanti, e ieri ce n'è stata una del tutto speciale tenuta da Elettra Lamborghini, invitata da Rudy Zerbi. In realtà non è stata una vera e propria ...

Ragazzina di 11 anni cade durante l'arrampicata nella palestra della scuola : è grave. : Una Ragazzina di 11 anni è stata ricoverata in gravi condizioni agli Ospedali Civili di Brescia, dopo una caduta da un'altezza di oltre sette metri dalla parete di arrampicata all'interno della ...

SCUOLA/ Scelta delle superiori - quei pregiudizi che fanno il male dei Ragazzi : Com'è possibile che leggendo le statistiche di AlmaDiploma, il futuro lavoro sia al quinto posto tra i criteri di Scelta della SCUOLA dopo la terza media?

Entrare tardi aiuta i Ragazzi a dormire meglio. Io sono d’accordo : posticipiamo l’ingresso a scuola : Una delle primissime parole che i nostri figli hanno imparato, dopo mamma, papà e pappa, è stata con ogni probabilità “muoviti”: più che un vero e proprio arricchimento lessicale, è un comando, un ordine, spesso con il punto esclamativo. La prendo alla larga per commentare l’interessante ricerca di Marco Angriman, neuropsichiatra infantile dell’Ospedale di Bolzano. Per Angriman i bambini e i ragazzini dormono sempre meno per i motivi ...

I nostri Ragazzi dormono troppo poco.Entrare a scuola più tardi migliorerebbe loro performance : Secondo la scienza, i problemi del sonno durante gli anni formativi possono causare cambiamenti permanenti nella struttura del cervello. Infatti il sonno ridotto porta ad un aumento di irritabilità e ...

Leggo fa scuola - i Ragazzi della Stella Maris di Anzio giornalisti per un giorno : E così Flavia si è detta felice di aver aperto una finestra sul mondo, Federica ha insistito tanto perché ci fosse una notizia sul Capodanno cinese , l'abbiamo messa!, - che cade proprio oggi -, ...

Dramma a scuola - ballatoio crolla improvvisamente : 3 Ragazzi morti e 26 feriti in Sudafrica : La tragedia poco prima dell'inizio delle lezioni mentre are attorno al ballatoio era piena di ragazzini. Una trentina i ragazzini tra i 13 e i 18 ani coinvolti. Per tre di loro purtroppo non c'è stato nulla da fare, sono morti sghiacciati dalle macerie. Altri cinque sono ricoverati in gravissime condizioni.Continua a leggere

A scuola con ragazze e Ragazzi che dormono poco : Per un adolescente svegliarsi alle 7 è come svegliarsi alle 5 per una persona sui cinquant’anni. Eppure le lezioni continuano a cominciare presto e tanti studenti sono in difficoltà. Che fare? Studi, ricerche ed esperimenti. Leggi

Alternanza scuola-lavoro - i Ragazzi dentro gli studi professionali : Sono infatti attualmente sedici le sigle associative sindacali che aderiscono, suddivise in cinque comparti d'area: economia e lavoro , ragionieri, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ...