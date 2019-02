Il no dei gialloverdi alla Tav come il Pci contro l' Autosole

ilgiornale

(Di sabato 23 febbraio 2019) L'Autostrada del Sole? "Non sappiamo bene a cosa serva, non esiste uno studio serio e completo sulle conseguenze che il colossale nastro stradale avrà sull'economia del paese, non sono state calcolate le conseguenze del permanere di un sistema di viabilità ordinaria assolutamente rachitico attornofettuccia autostradale", è evidente insomma "l'impegno di spremere l'economia nazionale nella direzione di una motorizzazione individuale forzata" mentre "i problemi dello sviluppo industriale, della viabilità ordinaria, del'urbanizzazione, delle campagne, sono stati tranquillamente ignorati". Ci fosse il Pci, ma quello degli anni '60, sarebbela Tav. Basta rileggersi le pagine dell'Unità, allora organo del Partito Comunista Italiano, nei mesi in cui l'A1, l'Autostrada del Sole prima grande infrastruttura nazionale, stava per essere inaugurata sotto la presidenza del Consiglio di ...