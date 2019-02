Diabete | secondo uno studio italiano le alghe marine potrebbero ridurre la glicemia

Blastingnews

(Di sabato 23 febbraio 2019) In Europa ilè un grave problema di sanità pubblica, in Italia interessa 3 milioni e 200 mila persone e lo stato di pre-è spesso sottovalutato. Il Gdue, preparato nutraceutico dalleAscophyllum Nodosum, Fucus Vesiculosus con aggiunta di cromo picolinato, ha dimostrato di essere efficace neli livelli die di infiammazione nel sangue.I risultati delloIl pre-, corrispondente a livelli disuperiore alla soglia di 100 mg/dl, è una condizione su cui intervenire tempestivamente per evitare l'insorgenza dele il peggioramento dello stato di salute, generalmente il medico consiglia di cambiare lo stile di vita, modificando la dieta e aumentando gli esercizi di attività fisica moderata.Il gruppo di ricercatori italiani delle Università di Pavia e di Bologna guidati dal dottore Giuseppe Derosa, ...