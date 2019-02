Casting per una serie tv prodotta da Lucky Red per Mediaset e per 'Made in Sud' su Rai 2 : Selezioni attualmente in corso per una interessante serie televisiva dal titolo Il Processo, prodotta da Lucky Red per le reti Mediaset e diretta dal regista Stefano Lodovichi. Nel cast anche la nota attrice Vittoria Puccini. Le riprese verranno effettuate a Mantova, dove peraltro sono stati fissati alcuni Casting da tenersi in questo mese di febbraio. Si cercano piccoli ruoli, figuranti generici e figuranti speciali. Sono inoltre in corso le ...

Casting per il film Spaccapietre prodotto da La Sarraz Pictures e per un quiz di Mediaset : Sono in corso i Casting per la realizzazione del film dal titolo Spaccapietre, prodotto dalla casa di produzione cinematografica La Sarraz Pictures srl e diretto dai registi Massimiliano e Gianluca De Serio. Le riprese verranno poi effettuate quasi interamente in Puglia. Sono inoltre aperte le selezioni per un nuovo game show, prodotto da Dry Media per Mediaset, e che andrà in onda su Canale 5 e verrà condotto da Gerry ...

Casting Mediaset e Rai a febbraio 2019 : stipendio e ruoli ricercati : Casting Mediaset e Rai a febbraio 2019: stipendio e ruoli ricercati stipendio e provini Mediaset e Rai a febbraio 2019 A febbraio al via numerosi Casting in Mediaset e Rai. Se vuoi lavorare in tv o partecipare a qualche programma come concorrente, di seguito troverai una la lista dei ruoli attualmente ricercati dalle due maggiori emittenti televisive italiane. Casting concorrenti per il programma TV Mediaset condotto da Paolo Bonolis ...

Casting per comparse di una nuova serie TV di Mediaset e per modelle dell'agenzia MVM : In queste settimane non mancano le opportunità lavorative nel mondo dello spettacolo. In particolare sono attualmente aperti i Casting per la ricerca di varie comparse per la realizzazione di una importante serie televisiva, che andrà in onda sulle reti Mediaset, dal titolo Il Processo. Le riprese verranno poi effettuate integralmente a Mantova e tra gli interpreti principali ci sarà la nota attrice Vittoria Puccini....Continua a leggere

Casting Mediaset e Rai a febbraio 2019 : stipendio e ruoli ricercati : Casting Mediaset e Rai a febbraio 2019: stipendio e ruoli ricercati A febbraio al via numerosi Casting in Mediaset e Rai. Se vuoi lavorare in tv o partecipare a qualche programma come concorrente, di seguito troverai una la lista dei ruoli attualmente ricercati dalle due maggiori emittenti televisive italiane. Casting concorrenti per il programma TV Mediaset condotto da Paolo Bonolis Ciao Darwin. Per partecipare al Casting, ...