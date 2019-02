Trema il re del ketchup | profondo rosso in borsa per Kraft-Heinz

“Rocio stanca della gelosia di Bova” : l’indiscrezione fa Trema re la coppia : Rocio Munoz Morales e Raoul Bova sono in crisi? Secondo le ultime indiscrezioni la coppia starebbe attraversando un momento difficile a causa della gelosia dell’attore romano. La star spagnola e Bova sono legati dal 2013 e hanno due figli: Luna, che ha 3 anni, e Alma, arrivata a sorpresa lo scorso novembre. 30 anni lei, 47 lui, si sono conosciuti sul set del film Immaturi e da allora non si sono più lasciati. All’epoca Raoul era ...

Matteo Renzi - il big della Meloni sull'arresto dei genitori : 'La magistrata vicina all'es Trema sinistra...' : E quanto affermato da Totaro, a ben vedere, si sposa perfettamente con quanto sostenuto da Renzi , ovvero che 'se io non avessi fatto politica i miei oggi sarebbero tranquillamente in pensione'.

'Nacho Vidal ha contratto l'Hiv' : Trema il mondo del porno. Siffredi : 'Ecco come lo ha preso' : Panico nel mondo del . L'attore catalano , il iberico, avrebbe l' . La notizia, riportata da Tgcom 24 , proviene dai media spagnoli. In particolare dal quotidiano catalano El Nacional. Il collega e amico ...

La prova del cuoco - Elisa Isoardi paonazza e Tremante. Regalo in diretta - imbarazzo in studio. Forse... : Tenerezze inaspettate. Non si è mai troppo adulti per ricevere dei regali, soprattutto nel giorno di San Valentino. Così oggi Elisa Isoardi, nel bel mezzo de La prova del cuoco, è stata colta alla sprovvista da un gesto inaspettato. Un ammiratore segreto ha fatto arrivare in studio un peluche insiem