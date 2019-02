Tennis | ATP 250 Delray Beach | Andreas Seppi esce ai quarti in due set per mano di Daniel

ATP Delray Beach – Seppi si arrende ad Evans in due set - niente semifinale per il Tennista italiano : L’azzurro non riesce ad arginare il gioco dell’avversario britannico, fallendo dunque l’accesso in semifinale Il cammino di Andreas Seppi nel torneo ATP di Delray Beach si ferma ai quarti di finale, il tennista italiano infatti non riesce a superare il britannico Evans, abile ad imporsi con il punteggio di 6-4, 6-4. Una partita equilibrata, risolta dal numero 148 del Ranking in un’ora e mezza grazie ai punti ...

Tennis - ATP 250 Delray Beach 2019 : Paolo Lorenzi eliminato al secondo turno dall’americano Steve Johnson : Paolo Lorenzi termina al secondo turno il proprio cammino nell’ATP 250 di Delray Beach. L’azzurro, attualmente numero 105 del mondo, è stato superato dall’americano Steve Johnson, testa di serie numero 4 del torneo e al 34° posto nel ranking ATP, con il punteggio di 7-5 7-5. Per il vincitore si preannuncia ora un quarto di finale contro il moldavo Radu Albot o l’australiano Nick Kyrgios. L’Italia mantiene così un ...

Tennis - ATP Marsiglia : fuori Berrettini - ai quarti Rublev : Marsiglia - Due tiebreak avevano spinto Matteo Berrettini agli ottavi, un tiebreak chiude la sua esperienza a Marsiglia. Sul duro indoor, all'Open 13 Provence, il romano ha ceduto ha ceduto 6-3 7-6, 2,...

Tennis - ATP Marsiglia 2019 : Matteo Berrettini sconfitto in due set dal russo Rublev : Matteo Berrettini è stato sconfitto nel secondo turno del torneo ATP di Marsiglia. Sul cemento francese il Tennista romano si è arreso al russo Andrey Rublev, sceso fino alla posizione 115 del ranking mondiale, in due set con il punteggio di 6-3 7-6 dopo un’ora e trentotto minuti di gioco. Nel primo set è decisivo un solo break, quello ottenuto da Rublev nel secondo game. Un inizio di partita difficile per Berrettini, che si è trovato ...

Calendario ATP Tennis 2019 - le date e il programma di tutti i tornei. Stagione lunghissima da gennaio a novembre : Ci siamo, una nuova Stagione di grande Tennis sta per cominciare. A partire dalla prossima settimana si comincerà a fare sul serio in un’annata lunghissima in cui gli impegni per i giocatori saranno molteplici. Si partirà dall’ultimo giorno del 2018 per arrivare alle Finals di Coppa Davis di fine novembre 2019. Un percorso lastricato di difficoltà e di prove complicate che i protagonisti di racchetta e pallina dovranno superare per ...

Tennis - ATP Delray Beach 2019 : Andrea Seppi approda ai quarti di finale. Sconfitto Thompson in tre set : Andreas Seppi si è qualificato per i quarti di finale del torneo ATP di Delray Beach. L’altoatesino ha Sconfitto l’australiano Jordan Thompson, numero 68 del mondo, con il punteggio di 6-3 4-6 6-1 dopo un’ora e quarantasei minuti di gioco. Il match si apre subito bene per Seppi, che ottiene il break nel terzo game del primo set. L’azzurro sale 3-1 e mantiene il vantaggio comodamente, strappando poi ancora il servizio a ...

Tennis : Marco Cecchinato sarà il nuovo n.1 italiano nel ranking ATP. Scavalcato Fabio Fognini : Non è stato di certo un martedì 19 febbraio da incorniciare per il Tennis italiano nell’ATP di Rio de Janeiro (Brasile). Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato e soprattutto Fabio Fognini sono stati eliminati al primo turno e le sconfitte degli ultimi due giocatori citati deludono, viste le aspettative che si potevano nutrire sul loro conto. Il siciliano è stato superato dallo sloveno Aljaz Bedene (n.83 del mondo) con il punteggio di 7-5 7-6 (1) ...

Tennis - ATP Buenos Aires 2019 : continua la crisi di Fabio Fognini. Sconfitta all’esordio con il canadese Auger-Aliassime : Neanche il torneo di Buenos Aires mette la parola fine alla crisi di Fabio Fognini. Il numero uno d’Italia viene sconfitto all’esordio sulla terra rossa argentina dal canadese Felix Auger-Aliassime, numero 104 del mondo, in due set con il punteggio di 6-2 6-3 dopo un’ora e mezza di gioco. Il ligure non vince una partita addirittura dal 17 Gennaio, data della vittoria al secondo turno degli Australian Open contro Leonardo ...

Tennis - ATP Marsiglia 2019 : Matteo Berrettini elimina Jeremy Chardy a suon di tie break : Avanza al secondo turno del torneo ATP 250 di Marsiglia Matteo Berrettini: l’azzurro supera con un doppio tie break il francese Jeremy Chardy, testa di serie numero otto del seeding, ed ora se la vedrà con il russo Andrey Rublev. il Tennista italiano oggi si è imposto dopo oltre due ore di cruenta battaglia con lo score di 7-6 (12) 7-6 (0). Nel primo set non ci sono break, anche se non mancano le occasioni: il primo a non sfruttarle è ...

Tennis - ATP Rio de Janeiro 2019 : Marco Cecchinato ko al primo turno. L’azzurro sconfitto da Bedene in due set : Dopo lo splendido successo nel torneo a Buenos Aires (Argentina), Marco Cecchinato (n.17 del ranking) è costretto a cedere al primo turno dell’ATP di Rio de Janeiro con il punteggio di 7-5 7-6 (1) contro lo sloveno Aljaz Bedene (n.83 ATP). Un esito amaro, quello sul rosso brasiliano per il siciliano, in una partita nella quale ha avuto chance per conquistare le frazioni, salvo poi doversi arrendere nelle fasi calde. Bedene affronterà nel ...

Tennis - ATP 250 Delray Beach 2019 : Andreas Seppi fa suo l’esordio contro Bernard Tomic e passa al secondo turno : Andreas Seppi emula Paolo Lorenzi e porta il secondo pezzo d’Italia presente all’ATP 250 di Delray Beach al secondo turno. L’altoatesino ha superato con il punteggio di 6-4 7-5 l’australiano Bernard Tomic, che sta cercando di risalire la china di una carriera che a un certo punto è sembrata irrimediabilmente persa. Il prossimo ostacolo, per l’azzurro, sarà costituito da un altro australiano, Jordan Thompson, che ha ...