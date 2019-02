Draghi riformista e antisovranista | L' Ue va cambiata | ma abbandonarla non darebbe

huffingtonpost

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Le istituzioni europee devono essere "adattate al cambiamento", per mantenere due dei principi fondanti dell'Ue: libertà e pace. Allo stesso tempo, però, bisogna difendere il progetto europeo da chi lo attacca sostenendo che abbandonando l'Ue uno Stato otterrebbe maggiore sovranità. Ne è convinto Marioche, nel suo discorso in occasione del conferimento della Laurea ad honorem in Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna, ha affermato: "Il cambiamento è necessario, ma vi sono strade diverse per attuarlo". Per il presidente della Bce Bisogna "rispondere alla percezione che in Ue manchi equità. Tra paesi e classi sociali. Occorre sentire, prima di tutto, poi agire e spiegare".Un riferimento poi a chi sostiene che abbandonando l'Unione europea un Paese potrebbe avere maggiore sovranità: "Porsi al di fuori dell'Ue ...