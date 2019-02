Carenza di sonno e stanchezza | ecco quale potrebbe essere la causa

meteoweb.eu

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Esiste una correlazione tra disidratazione,di. Uno studio dei ricercatori della Penn State University dimostra che gli adulti che dormono solo sei ore la notte, invece delle otto consigliate, possano avere maggiori probabilità didisidratati.E’ quanto riporta In a Bottle in un focus sul rapporto tra salute e corretta idratazione.La ricerca è stata condotta su oltre 20mila adulti americani e cinesi. Coloro che avevano dormito solamente sei ore avevano il 16-59% di probabilità in più dinon adeguatamente idratati contrariamente a chi aveva riposato per otto ore. Ciò dipende da come il sistema ormonale regola i liquidi nel nostro corpo. Infatti, durante ilagisce la vasopressina, un ormone che favorisce l’idratazione. “La vasopressina viene rilasciata più rapidamente e più tardi nel ciclo del“, ha affermato Asher ...