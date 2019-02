Autonomie | Conte | LeU | | Salvini attenta all' Italia come Visegrad attenta

Autonomie - Conte incontra i sindaci : 'Pronti ad ascoltare tutti' : Si Lombardia, Emilia Romagna e Veneto la ministra Stefani spiega che 'i testi non ci sono perché l'intesa non c'è'. I nodi da sciogliere sono numerosi: dalla sanità, ai beni culturali, all'istruzione

Autonomie - Conte rassicura : “Non saranno tolte risorse ad altre regioni”. Errani (Misto-Leu) : “Rischio federalismo fai da te” : “Il Governo è disponibile ad aprire un confronto con il Parlamento in merito al Contenuto” delle intese sulle Autonomie differenziate, “nelle forme che verranno nei prossimi giorni definite nel rispetto delle prerogative del Parlamento, che sarà necessariamente coinvolto“. A rivendicarlo, nel corso del question time al Senato, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. E ancora: “Le risorse finanziarie allocate ...

Conte : “Non serve manovra correttiva - ci sono misure prudenziali. Sì a rafforzare Autonomie senza tagli a regioni del Sud” : Il premier Giuseppe Conte in question time al Senato ribadisce che la crescita ripartirà nella seconda metà dell’anno e assicura che non è “necessaria alcuna manovra correttiva” perché “dobbiamo solo continuare nel razionale ed efficace utilizzo delle risorse finanziarie già stanziate”, oltre al fatto che ci sono “misure prudenziali che ci mettono al riparo” (i 2 miliardi accantonati in manovra ricordati ...

Autonomie regionali - le intese con il governo ridotte nei contenuti normativi : Il 14 febbraio il governo ha varato l'intesa con le regioni Veneto, Lombardia e Emilia Romagna sul federalismo differenziato. La fase che precede l'approvazione del parlamento in vista della legge «rinforzata» dalla previa intesa.Oltre le svariate posizioni espresse sul tema un dato merita attenzione. Rispetto alle proposte regionali le intese definite con il governo sono molto ridotte nei contenuti normativi, esse sono le versioni ...