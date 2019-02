Russian Doll | la nuova serie Netflix è un loop temporale che insegna a vivere

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Avere un brutto carattere mantiene giovani. Essere una persona è “un fottuto incubo”. La vita è un’assassina. In sintesi è su questi tre concetti fondamentali che si basaideata da Natasha Lyonne, Amy Poehler e Leslye Headland e diffusa sudal primo febbraio con una prima stagione di otto episodi. Quando è stata annunciata,lasciava intravedere un alto rischio di delusione: nel video promo una matrioska brucia e va in mille pezzi strato dopo strato. Troppo enigmatico per essere comico, troppo stiloso per essere drammatico. La garanzia contro ogni scetticismo ha un nome preciso: Natasha Lyonne, creatrice, sceneggiatrice e attrice protagonista nel ruolo di Nadia.Nell’ultimo episodio – tranquilli, questo non è un vero spoiler – lei stessa si definisce “una donna molto in gamba, con gli occhiali di Andrew ‘Dice’ Clay e i capelli della ...