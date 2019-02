Mano bionica | Campus Bio-Medico Inail | grazie a ' Sensibilia' Clara | giovane amputata

Una Mano bionica che permette di orientarsi anche al buio : Una mano bionica sensibile e precisa nei movimenti, come un arto in carne e ossa: la nuova frontiera della Biorobotica, rappresentata da protesi di nuova generazione impiantate nei nervi del paziente ...

Dalla disabilità all'intervento - fino alla riabilitazione : così Clara ha avuto la sua Mano bionica : Da quando più di 30 anni fa un incidente domestico le ha fatto perdere la mano sinistra, Clara ha imparato a fare tutto solo con quella destra: dal lavarsi i denti ad arricciarsi i capelli, fino a ...

La prima Mano bionica che durerà per sempre : impiantata ad una donna. «Presto ad altri due» : Un ponte di titanio collega le ossa e le terminazioni nervose nei muscoli alla nuova mano robotica dalle dita flessibili e l'aspetto un po' fantascientifico e, soprattutto, la prima al mondo destinata a durare per sempre. È stata impiantata a una donna svedese di 45 anni ed è il risultato del progetto europeo DeTOP, guidato dall'italiano Christian Cipriani, dell'Istituto di ...

In una donna la prima Mano bionica - impiantata in Svezia con tecnologia italiana : Per la prima volta al mondo una mano robotica è stata impiantata in modo permanente e potrà essere utilizzata quotidianamente. L'intervento è stato eseguito in Svezia su una donna di 45 anni e la mano robotica è stata costruita grazie al progetto europeo DeTOP, guidato da Christian Cipriani, dell'Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Si sta lavorando in vista di altri due interventi, da ...

Hitech made in Italy - la Mano bionica stampata in 3d : Si chiama Adam's hand la protesi Hitech stampata in 3D ideata da una startup italiana di Lecce, presente al Ces di Las Vegas (organizzato dalla Consumer Technology association), con la missione italiana di Tilt. Giovanni Zappatore è il ceo di BionIT Labs. "Adam's Hand è una protesi dedicata agli amputati dell'arto superiore basata sul meccanismo in fase di brevetto che ci consente con un solo motore di far muovere tutte e 5 le dita facendo in ...