Inter sul velluto | netto 4-0 al Rapid e approdo agli ottavi di Europa League

Inter-Rapid Vienna 4-0 - Perisic si prende la squadra sulle spalle. Icardi i fischi della curva : Stretto alla moglie Wanda Nara, Mauro Icardi è lì in castigo a guardare l'Inter dalla tribunetta a bordo campo. La vede sì, ma non è la sua squadra. È un'altra, lui non è più capitano e basta un ...

L'Inter vince facile sul Rapid Vienna - finisce 4-0 : gli ottavi sono in tasca : L'Inter ha la vittoria facile a San Siro contro il Rapid Vienna. L'Inter è agli ottavi di Europa League. Dopo la vittoria 1-0 a Vienna, i nerazzurri hanno sconfitto 4-0 il Rapid a San Siro grazie ai gol di Vecino, Ranocchia, Perisic e Politano. In tribuna Mauro Icardi e Wanda Nara: lui serio, lei so

Diretta/ Inter Rapid Vienna - risultato 0-0 - streaming video tv : formazioni ufficiali! : Inter Rapid Vienna è valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League: segui questa partita in Diretta tv e in Diretta streaming video.

Inter-Rapid Vienna 0-0 : risultato e cronaca in diretta live : Inter-Rapid Vienna, Europa League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Inter Rapid Vienna in Diretta LIVE - Formazioni - Cronaca e Risultato in tempo reale : Inter Rapid Vienna Cronaca LIVE – A seguire la Cronaca della partita in tempo reale a partire dalle ore 21: Fischio d’inizio Leggi anche: Inter-Rapid Vienna, Schobesberger non cerca l’impresa ma una modella Inter Rapid Vienna Cronaca LIVE, il tabellino Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, Ranocchia, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Candreva, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez. Allenatore: […] L'articolo Inter Rapid ...

Diretta Zenit Fenerbahce/ Risultato 2-1 - streaming video : Intervallo : Zenit-Fenerbahce. Diretta streaming video e tv, quote e Risultato live del match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League

Inter-Rapid Vienna - formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE : sport Giuseppe Marotta, il CEO Corporate Alessandro Antonello e il vice presidente Javier Zanetti anno incontrato il presidente degli austriaci, Michael Krammer, e il Console Generale d'Austria, ...

Pierpaolo Spollon - Intervista : curiosità sull’attore e La porta rossa 2 : Pierpaolo Spollon: l’intervista di Gossip e Tv all’attore L’attore veneto è ormai diventato volto noto delle serie televisive e non solo. Nato a Padova il 10 febbraio del 1989, ha iniziato la carriera di attore quasi per caso. Cercavano alcuni giovani per un film e una produzione si è presentata nel liceo scientifico frequentato da […] L'articolo Pierpaolo Spollon, intervista: curiosità sull’attore e La porta rossa ...

Da Icardi a Godin - da Rakitic a De Paul : news e strategie dell'Inter sul calciomercato : Tre vittorie consecutive tra campionato ed Europa League, dal punto di vista sportivo l' Inter sembra aver ritrovato la serenità smarrita all'inizio del 2019. A tenere sempre banco in casa nerazzurra,...

Uomini e lupi sulle Alpi : "La nomination agli Awards conferma l'Interesse dell'Europa" : Il progetto Life WolfAlps è tra i 15 finalisti del prestigioso Life Awards 2019: una sorta di premio Oscar della natura assegnato ogni anno dalla Commissione europea che riconosce il valore del lavoro ...

Bambino di 10 anni veglia per una'Intera giornata sulla madre morta sul divano : Per un giorno interno ha vegliato sulla propria madre defunta stesa sul divano del loro appartamento. È successo a Milano dove un Bambino è rimasto in casa in queste condizioni prima di trovare il coraggio di uscire a chiedere aiuto. Sul Corriere della Sera viene riportata la drammatica vicenda e la testimonianza del piccolo:"Le parlavo — racconta il bimbo di 10 anni, che pare più piccolo della sua età —. ...

Valsesia : incidenti sulle piste da sci - Interviene elisoccorso : Due incidenti si sono verificati, quest'oggi , martedì 19 febbraio, , lungo le piste da sci di Mera in Valsesia. È intervenuto l'elisoccorso del 118. Una persona è stata trasportata all'ospedale di ...

Cadute sulle piste da sci : due Interventi del 118 : Due incidenti, per fortuna non gravi, sulle pista da sci valsesiane. Questa volta i mezzi del 118 sono dovuti intervenire all'Alpe di Mera, sopra Scopello, nel comprensorio gestito da Monterosa ...

Botte e insulti nell'asilo di Siena - l'Intervista all'ex collaboratrice : 'Ho quei bimbi scolpiti in fronte' : "Ho quei bambini scolpiti in fronte. Diceva 'testa di c***o', 'str***a', le femminucce erano più sotto torchio". " Mattino Cinque " intervista in esclusiva l'ex inserviente e collaboratrice della ...