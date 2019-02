Hugh Jackman e Patrick Stewart sono nel Guinness World Record!

The Greatest Showman - il sequel con Hugh Jackman è in sviluppo? : Hugh Jackman è già a lavoro sul sequel di The Greatest Showman? The Greatest Showman: la Fox e Michael Gracey starebbero già sviluppando il sequel, il regista in un’intervista a The Sun durante i Brit Awards conferma il ritorno al cinema di Hugh Jackman come protagonista del film. La star di Hollywood ha detto addio al ruolo di Logan – Wolverine ... Leggi tuttoThe Greatest Showman, il sequel con Hugh Jackman è in ...

Hugh Jackman e Patrick Stewart entrano nel Guinness dei Record : Hugh Jackman e Patrick Stewart sono entrati ufficialmente nel Record. A darne notizia è proprio il comitato del World Guinness Record che premia i due attori per la loro lunga interpretazione di ...

Brit Awards 2019 : anche Sam Smith - Pink e Hugh Jackman tra i performer di questa edizione : Qui trovi TUTTI i performer The post Brit Awards 2019: anche Sam Smith, Pink e Hugh Jackman tra i performer di questa edizione appeared first on News Mtv Italia.

Wolverine : qualcuno è convinto che Tom Cruise sarebbe un ottimo sostituto di Hugh Jackman : L'unico inconveniente del fatto che farà altri 2 film di Mission: Impossible è che sarà occupato, poi non vedo l'ora che lo portino nel mondo dei cinecomic, penso che sia pronto per la Marvel. […] ...

Hugh Jackman sciatore a Livigno : "Che posto fantastico" : Che in questo modo hanno fatto il giro del mondo. Non solo, Jackman ha accompagnato gli scatti con commenti entusiastici. ' What an amazing place !', che posto fantastico, ha scritto. Solo, un errore ...

Un nuovo album swing di Robbie Williams ricco di duetti con star come Hugh Jackman - Tony Bennett e Zooey Deschanel? : Mentre sta per arrivare il terzo volume di outtakes Under the radar, in uscita il 14 febbraio, pare che sia in cantiere anche un nuovo album swing di Robbie Williams ricco di duetti con grandi star. A riportare la suggestione è l'Irish Mirror, secondo cui il re del pop inglese avrebbe voglia di tornare a cimentarsi col genere swing dopo l'enorme successo degli esperimenti precedenti, da swing When Your Winning che l'ha consacrato perfetto ...

WOLVERINE - L'IMMORTALE/ Sul Nove il film con Hugh Jackman - oggi - 7 gennaio 2019 - : WOLVERINE - L'IMMORTALE, la trama e il cast del film in onda su Canale Nove oggi, lunedì 7 gennaio 2019 con Hugh Jackman e Tao Okamoto.