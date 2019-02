Gabriele la Porta | morto conduttore Rai Il figlio Mio maestro | riposa la tua

È morto Gabriele La Porta - ex direttore di Rai Due e responsabile dei programmi notturni della RAI : È morto Gabriele La Porta , ex direttore di Rai Due e famoso soprattutto per essere stato a lungo il responsabile della programmazione notturna della RAI. Aveva 73 anni. La Porta è morto martedì 19 febbraio ma la notizia è stata

È morto Gabriele la Porta - storico conduttore Rai : È morto Gabriele la Porta , storico giornalista e conduttore Rai. Lo scrive il figlio Michele su 'Radio Colonna', precisando che il padre si è spento il 19 febbraio scorso. "In molti, forse, lo ricorderanno come il volto di Rainotte. Io lo ricordo perché era mio padre. Il mio dolcissimo papà. Il cuore del mio cuore - scrive Michele La Porta - Nella logica, inevitabile, della vita e la morte, accetto il suo viaggio. ...

Dai fronti di guerra ai reportage di costume : chi è Gabriele Micalizzi - il fotogiornalista milanese ferito in Siria : Trentaquattro anni, lavora in provincia di Piacenza, è sposato e ha due figlie. La moglie: "Mi hanno detto che è ferito, ma non in pericolo di vita"