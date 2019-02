Crosetti: “Senza il Var, la Juventus avrebbe perso 4-0”

ilnapolista

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Un monitor al posto del cuore Ecco stralci della cronaca di Atletico Madrid-a firma Maurizioper Repubblica.Se questa bizzarra, infida e malevola partita si fosse giocata lo scorso inverno, la Juve l’persa 4-0 e addio. Ma era, quella, l’epoca medievale senza Var. Invece il marchingegno introdotto anche in Champions, buona ultima, in questi ottavi di finale, ha tolto un rigore (ingiusto) contro i bianconeri e soprattutto il gol dell’ex Morata, un colpo di testa svanito nel nulla perché la moviola ha indicato all’arbitro una spinta del buon Álvaro al suo amico Chiellini: persino Buffon, se fosse ancora tra noi, ammetterebbe che l’arbitro Zwayer al posto del cuore non ha un bidone dell’immondizia ma un monitor.Prosegue: “Eppure nemmeno la tecnologia ha evitato la durissima sconfitta, un 2- 0 sacrosanto, e un rimpicciolimento concreto della Juve che mai ha ...