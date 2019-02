siracusatimes

Canicattini Bagni, Carnevale 2019: vietata la vendita di bevande in bottiglie e lattine

(Di giovedì 21 febbraio 2019) News. Garantire la partecipazione e la perfetta riuscita delle manifestazioni per ilCanicattinese , in programma dal 28 febbraio al 5 marzo, dagli spettacoli, alle sagre e alle sfilate, evitando pericoli per la pubblica incolumità, considerata l'euforia della festa. Questo è quanto previsto dal Sindaco Marilena Miceli che, con propria Ordinanza, ...