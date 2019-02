«Un gruppo con la mentalità vincente è il risultato di un percorso»

ilnapolista

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Che la rivalità tra Napoli e Juve sia forte non lo si è scoperto oggi. E’ vero però che negli ultimi anni, nel campionato italiano solo il Napoli – una volta la Roma – è riuscito a tenere testa o comunque ad inseguirla e in qualche caso a superarla. Uno scontro sotto tutti i punti di vista, che porta tifosi e giornalisti a porsi mille domande alla ricerca di quale sia il motivo per un divario forte tra le due squadre (13 punti in questo momento).Occhio ai bilanci L’aspetto economico è sicuramente importante e lo abbiamo messo più volte in luce anche noi. Perché per creare una squadra forte c’è bisogno di spendere, del resto oggi, e la Cina ce lo insegnato personalmente con l’addio di Hamsik, nel calcio non esiste più l’attaccamento alla maglia e a fine stagione ci sono i bilanci con cui fare i conti.Va da sé anche la qualità dei giocatori ...