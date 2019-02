Mediaset vince la causa contro Facebook | «Violazione di copyright e diffamazione»

Mediaset vince causa contro Facebook : il social network condannato per violazione del diritto d’autore e diffamazione : Ha ospitato link non autorizzati sulle pagine della propria piattaforma: per la prima volta Faceboook viene condannata, in Italia, per violazione del diritto d’autore e per diffamazione. Il tribunale di Roma ha dato ragione a Mediaset che si era rivolta ai giudici dopo che, nel 2012, alcuni utenti anonimi avevano aperto una pagina Facebook dedicata a un cartoon trasmesso da Italia Uno, Kilari. Alcuni link della pagina conducevano da un ...

Melaverde - Edoardo Raspelli sostituito da Vincenzo Venuto. «Non me lo spiego - ho dato tanto a Mediaset» : Edoardo Raspelli “Non riesco a spiegarmelo“. Edoardo Raspelli non nasconde lo sconcerto quando ci racconta che, da un giorno all’altro, Mediaset gli ha comunicato che nelle puntate di Melaverde in onda da marzo a maggio il suo posto sarà preso da Vincenzo Venuto. Il gastronomo apparirà nel programma domenicale fino al 24 febbraio prossimo, poi la conduzione passerà al biologo milanese che già in passato lo aveva affiancato ed ...