Lazio | Badelj sottotono | il croato delude in regia

Lazio - Inzaghi : 'Per battere il Siviglia serve coraggio'. Badelj : 'Ci crediamo' : Vuole tentare l'impresa, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio non vuole lasciare nulla di intentato allo Stadio Ramon Sanchez Pizjuan nel ritorno dei sedicesimi di finale d'Europa League contro il ...

VIDEO Genoa-Lazio 2-1 - Highlights - gol e sintesi. Criscito la risolve nel recupero - Badelj dedica la rete ad Astori - Sanabria pareggia : Il Genoa ha sconfitto la Lazio per 2-1 nel match valido per la 24^ giornata della Serie A 2019 di calcio. I biancocelesti sono passati in vantaggio a Marassi grazie alla rete di Badelj al 44′: bella triangolazione con Immobile al limite dell’area, poi il centrocampista la piazza nell’angolino basso. Al 75′, poco dopo una trasversa colpita dagli ospiti, il Grifone pareggia grazie a Sanabria che trova la deviazione vincente ...

Genoa-Lazio 0-1 La Diretta Badelj sblocca la sfida : Genoa e Lazio scendono in campo a Marassi questo pomeriggio alle ore 15 per la 24a giornata di Serie A; i liguri, 25 punti in graduatoria, vengono dal pareggio per 1-1 sul campo del Bologna nel match...

Calciomercato Lazio - Tare fa il punto : le entrate ed i casi Murgia - Basta e Badelj : Calciomercato Lazio – Murgia, Basta e Badelj sono tre dei calciatori della rosa laziale che stanno vivendo un caldo mese di gennaio Calciomercato Lazio, il ds del club capitolino Igli Tare ha parlato di quanto potrebbe accadere nei prossimi giorni della sessione invernale. Le sue parole ai microfoni di Tuttomercatoweb, lasciano presagire ancora qualche movimento sia in entrata che in uscita: “Cosa ci possiamo aspetTare dalla ...

Lazio - Badelj in uscita : sul croato lo Zenit e la Fiorentina : Sul centrocampista croato, vice-campione del mondo in Russia 2018, c'è il pressing dello Zenit , che aveva seguito Badelj già nella scorsa estate e ora cerca un sostituto per Paredes, destinato al ...

Calciomercato Lazio : via Lukaku - Murgia e Caceres - in forse anche Badelj (RUMORS) : Non decolla il Calciomercato della Lazio. Per i capitolini, dopo le prestazioni poco convincenti di Marusic e Patric, si era parlato di un probabile acquisto sulla fascia destra. Le voci portavano a Zappacosta e Lazzari, ma a una settimana dalla fine del Calciomercato il presidente Lotito e il DS Tare non hanno fatto alcun tipo di passo avanti nelle trattative. Non è bastata la sconfitta contro il Napoli per far cambiare i piani alla società ...

Calciomercato Lazio - interesse Roma per Badelj. Caceres va a Bologna : Calciomercato Lazio – Quello che chiede Inzaghi a Tare è una squadra rinforzata in vista della seconda parte di stagione. Il ds della Lazio, con l’aiuto di Lotito, vuole accontentare il tecnico biancoceleste che, adesso, vuole lottare fino alla fine per un posto in Champions. La Champions League è ormai un obiettivo da raggiungere […] L'articolo Calciomercato Lazio, interesse Roma per Badelj. Caceres va a Bologna ...

Calciomercato Lazio - interesse Roma per Badelj. Caceres va a Bologna : Calciomercato Lazio – Quello che chiede Inzaghi a Tare è una squadra rinforzata in vista della seconda parte di stagione. Il ds della Lazio, con l’aiuto di Lotito, vuole accontentare il tecnico biancoceleste che, adesso, vuole lottare fino alla fine per un posto in Champions. La Champions League è ormai un obiettivo da raggiungere […] L'articolo Calciomercato Lazio, interesse Roma per Badelj. Caceres va a Bologna ...

Calciomercato Lazio - interesse Roma per Badelj : Lotito dice no : Calciomercato Lazio – Quello che chiede Inzaghi a Tare è una squadra rinforzata in vista della seconda parte di stagione. Il ds della Lazio, con l’aiuto di Lotito, vuole accontentare il tecnico biancoceleste che, adesso, vuole lottare fino alla fine per un posto in Champions. La Champions League è ormai un obiettivo da raggiungere […] L'articolo Calciomercato Lazio, interesse Roma per Badelj: Lotito dice no proviene da ...

Lazio - Villarreal su Badelj : la situazione : Come scrive Il Messaggero , sul giocatore croato c'è il forte interesse del Villarreal : interesse rifiutato dal vicecampione del mondo.

Calciomercato Lazio - sprint Bologna per Caceres. Badelj e Zappacosta…” : Calciomercato Lazio – Quello che chiede Inzaghi a Tare è una squadra rinforzata in vista della seconda parte di stagione. Il ds della Lazio, con l’aiuto di Lotito, vuole accontentare il tecnico biancoceleste che, adesso, vuole lottare fino alla fine per un posto in Champions. La Champions League è ormai un obiettivo da raggiungere […] L'articolo Calciomercato Lazio, sprint Bologna per Caceres. Badelj e ...