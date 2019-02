La democrazia diretta è viva (anche se non lotta insieme a noi) : “La democrazia, semplicemente, non funziona”, affermava parecchio tempo fa Kent Brockman (sì, il giornalista tv dei Simpson). E come dargli torto? Negli ultimi anni abbiamo assistito a un folle circolo vizioso elettorale: l’ascesa dei movimenti populisti – ottenuta anche denunciando lo scarso stato di salute delle democrazie occidentali (accusate di essere in mano alle élite) – ha portato alla vittoria di Donald Trump negli Stati Uniti e di ...

Luigi Di Maio : 'Il voto su Rousseau è democrazia diretta e il risultato ci unisce tutti' : Ospite a "Di Martedì" di Giovanni Floris, il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, si è soffermato particolarmente sul caso della nave Diciotti, ovvero sulla vicenda del tribunale di Catania che ha accusato di sequestro Matteo Salvini. Nell'intervista si è parlato della bufera che si è scatenata intorno alla votazione sulla piattaforma Rousseau avvenuta nella giornata di ieri, con evidenti difficoltà, e ...

Così Rousseau cambia la storiaRealizzata la democrazia diretta : Quello che si è celebrato ieri è stato un evento che a suo modo rimarrà nella storia. Sì, perché ieri, per la prima volta, si sono messi in atto i principi delineati dalla Rivoluzione francese sulla democrazia diretta Segui su affaritaliani.it

democrazia diretta e sovranismo : cosa accomuna i quattro partiti alleati del M5s in Europa : La Democrazia diretta del finladese Liike Nyt Democrazia diretta attraverso le piattaforma digitali, un po' sul modello Rousseau,, difesa dell'economia di mercato e tutela delle Pmi sono alcuni degli ...

Guidesi : "Bene democrazia diretta ma federalismo resta priorità" : "L'aumento delle possibilità di espressione dei cittadini equivale a una crescita della democrazia e della conoscenza, per cui non posso che reputarlo positivo". Lo spiega il sottosegretario alla ...

Buone ragioni per non credere alla democrazia diretta : Non dico leggere Leopardi ma, almeno, Antonio Moresco che ne “Il grido” (Società editrice milanese) offre uno zibaldone shakerato di ragionevole sfiducia nella specie umana: quella che le masse, impermalosite dal trovarsi davanti uno specchio, etichettano con lo stupido nome di pessimismo. Moresco e

Referendum propositivo - esperti a confronto : «Così la democrazia diretta diventa più digeribile» : «È vero che la politica e il Parlamento si sono macchiati della colpa di non aver mai preso sul serio le proposte di legge popolari - ribadisce Flick -. Ma siamo sicuri che il modo per rimediare a ...

Europee - Di Maio : sto creando un nuovo gruppo con al primo punto la democrazia diretta : "Sto creando un gruppo parlamentare a livello europeo che non avrà niente a che fare con il centrodestra e il centrosinistra. Avrà al primo punto la democrazia diretta". Così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, sabato sera a Cagliari, durante un comizio in piazza San Cosimo, promosso in occasione della visita in Sardegna per la campagna elettorale per suppletive e regionali, a sostegno del ...

Europee - M5s : 'Alleanze all'insegna della democrazia diretta' : "Saremo decisivi nel prossimo Parlamento europeo". Il M5s, in vista delle Europee, tesse inedite alleanze con l'obiettivo di creare un nuovo gruppo in seno alla futura Eurocamera, che si formerà a ...

Europee - chi sono gli alleati del M5s : partiti uniti dalla democrazia diretta. Ma divisi tra sovranismo e populismo : partiti giovani, tutti all’opposizione e con visioni politiche eterogenee, ma caratterizzati da una più o meno marcata spinta riformista nei confronti dell’Unione europea e dal punto fermo della democrazia diretta. sono queste le caratteristiche che accomunano le prime forze politiche che potrebbero formare il nuovo gruppo parlamentare guidato dal Movimento 5 Stelle dopo le elezioni Europee di maggio. Nomi svelati in un’intervista a Il Fatto ...