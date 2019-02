José Luis Chilavert, l’ex portiere paraguaiano fa sempre discutere

lanotiziasportiva

: José Luis Rodríguez Zapatero: 'Il #Venezuela ha una capacità di resistenza molto più elevata rispetto a quello che… - ComitatoItalia : José Luis Rodríguez Zapatero: 'Il #Venezuela ha una capacità di resistenza molto più elevata rispetto a quello che… - damiper28 : RT @Atalanta_BC: José Luis #Palomino è il 7º ospite di #StarInterview! ?? Scrivi le tue domande entro le 15:00 di mercoledì #20febbraio, sa… - Starcasino_it : Il prossimo ospite di #StarInterview è José Luis #Palomino ???? Scrivi le tue domande al difensore dell'@Atalanta_BC… -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Era da tanto tempo, forse troppo per un nostalgico come me, che non sentivo il nome dibalzare all’onore delle cronache per aver espresso il proprio parere, in questo caso, riguardo la federazione paraguaiana.Calcio, Storie mondiali, Sudamerica,/ La prima volta che lo scoprii era il lontano 1994; io appena imberbe assieme a mio nonno, milanista fino all’osso, ci eravamo alzati all’alba per vedere la Coppa Intercontinentale tra il Velez Sarsfield ed i rossoneri.Se non conoscete il finale potreste informarvi ma il punto è un altro: in quella partita mi ero reso già conto di quanto quel, di chiare origini indio, fosse un leader nell’animo.Il suo carisma è stato universalmente riconosciuto sia in campo, per come guidava i compagni, sia fuori dal rettangolo di gioco dove in più di un’occasione ha ...