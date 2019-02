Genova | droga la figlia 17enne e la fa violentare dal patrigno

Genova - drogata e stuprata da madre e patrigno al termine della sua festa di compleanno : Non passa giorno che la cronaca ci racconti di episodi di violenza ai danni delle donne. Oggi raccontiamo una vicenda che fa stentare a credere che possa essere vera. E' accaduta a Genova al termine dello scorso anno, ma solo in queste ore i media ne sono venuti a conoscenza. Una ragazza 17enne la sera del 4 dicembre, al termine della festa del suo compleanno sarebbe stata violentata dal compagno della madre, con la complicità della stessa. ...

Genova - 17enne drogata e stuprata : la madre dava alle figlie anticoncezionali “per dieta” : Un uomo e una donna sono stati arrestati a Genova con l'accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti della figlia di lei, una ragazza di diciassette anni. “Lei era accanto a me, mi teneva ferma. Mi diceva che sarebbe stato per una volta sola. Lui mi violentava senza fermarsi”, il racconto della vittima. Sul suo cellulare trovati messaggi che fanno riferimento alla vicenda.Continua a leggere

Genova. Drogata dalla madre e violentata dal compagno di lei - la denuncia di una 17enne : La mamma e il compagno avrebbero somministrato alla diciassettenne benzodiazepine, sostanza psicoattiva conosciuta come la “droga dello stupro” e poi lui avrebbe abusato della ragazzina sotto gli occhi della donna. I due, di 39 e 38 anni, sono stati arrestati dai poliziotti della Squadra mobile di Genova.Continua a leggere

La madre droga la figlia - poi il patrigno ne abusa. Orrore a Genova su una 17enne : Una madre, con la complicità del compagno, ha drogato e fatto bere la figlia di 17 anni e quando la ragazzina non ha avuto più il controllo di sé è stata abusata dall'uomo. La coppia è stata arrestata dai poliziotti della Squadra mobile di Genova che hanno raccolto la denuncia della minorenne. Sul cellulare della ragazzina la polizia ha trovato messaggi in cui l'uomo le diceva che meritava la galera per quanto ...

