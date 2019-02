Corsi sulla biologia di cetacei | tartarughe marine e tonno rosso tra le Eolie e lo

Dramma sull’A14 - 45enne investito e ucciso sulla Corsia di emergenza davanti a moglie e figli : L'automobilista è stato travolto e ucciso da un'altra vettura che sopraggiungeva ad alta velocità mentre lui era fermo sulla corsia di emergenza con l'auto in panne. Alla scena hanno assistito impietriti moglie e figli dell'uomo che erano ancora nella vettura e sono rimasti sotto shock: tornavano a casa dall'ospedale.Continua a leggere

Nonna di 84 anni guida contromano in tangenziale sulla Corsia di sorpasso : Quando si dice, una vita spericolata. In stile 'fast and furious'. Una donna di 84 anni è stata fermata dai carabinieri mentre guidava contromano lungo la corsia di sorpasso della tangenziale est in ...

Roma - il consigliere leghista Maurizio Politi parcheggia l’auto un’ora sulla Corsia preferenziale. Lui : “Non c’è parcheggio” : La macchina del consigliere comunale della Lega parcheggiata per almeno un’ora sulla nuovissima corsia preferenziale di via del Tritone, nel cuore di Roma. Proprio di fronte all’ingresso della sede dei gruppi e delle commissioni capitoline. Un debutto non proprio edificante per il partito di Matteo Salvini in Campidoglio. A essere colto in fallo, infatti, è stato Maurizio Politi, giovane consigliere capitolino recentemente fuoriuscito da ...

Casamassima - voragine sulla ss100 : chiusa una Corsia. Presidio della Stradale in attesa dell'Anas : Una profonda voragine è stata segnalata dagli automobilisti al km18 della ss100, in direzione sud, a pochi metri dallo svincolo per Casamassima. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia ...

12 riCorsi sulla strada di Marcello Minenna in Consob : Il 7 dicembre 2017, appena quindici giorni prima della nomina del suo successore da parte del Consiglio dei ministri, l'allora presidente della Consob, Giuseppe Vegas, decise di promuovere Marcello Minenna da condirettore a direttore. Promozione sul filo di lana. Sono passati tredici mesi, ma il passato non si cancella. Ritorna, e con un peso, in giorni caldissimi, quelli che vedono l'ex assessore al Bilancio della Giunta Raggi in rampa di ...

Trentino - Lega sospende Corsi nelle scuole sulla relazione di genere : “Vogliamo evitare disCorsi su sessualità dei bambini” : Educavano gli studenti trentini a rispettare la parità dei sessi e a superare gli stereotipi, affrontando temi come il bullismo e la violenza di genere. Ma, secondo la giunta provinciale leghista, contribuivano anche a diffondere le cosiddette “teorie gender”. Per questo, i corsi sulla relazione di genere che da 5 anni si svolgono in decine di scuole della Provincia autonoma di Trento sono stati sospesi. L’obiettivo è “verificare la piena ...

