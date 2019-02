Corruzione | Saguto | ' con me aumento del 400 per cento dei beni sequestrati'

Corruzione : Saguto - 'I miei maestri furono Falcone e Borsellino' : Caltanissetta, 20 feb. (AdnKronos) - "La mia carriera in magistratura nasce nel 1981 e ho avuto tra i miei maestri magistrati come Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e Rocco Chinnici. In quegli anni eravamo in piena guerra di mafia". Inizia così la deposizione, che si annuncia molto lunga, della giu