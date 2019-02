Coca Cola infetta con virus HIV? Finta notizia bomba ritorna virale

optimaitalia

: C#ocaCola infetta con virus HIV? Finta notizia bomba ritorna virale - OptiMagazine : C#ocaCola infetta con virus HIV? Finta notizia bomba ritorna virale - ilpensologo : Truffe di diamanti ai vip, fra le vittime anche Vasco Rossi. Lui ne capisce solo di coca. (cola). #Torino… - itmorar : RT @simontwee: sponsorul ucl in seara asta e coca cola zero -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019)Esistono bottiglie o lattine dicon ildell'in cirzione che costituiscono un serio pericolo per la salute? Un messaggiosu Facebook sta letteralmente seminando il panico tra gli internauti. Questi ultimi, visionando un presunto documento di richiamo della bevanda del Ministero della Salute, credono che sia fondamentale condividere fino all'infinito lama quest'ultima è solo una bufala, tra l'altro anche già nota ed esaminata quaclhe mese fa.Così come già fatto in passato, ci tocca smontare del tutto ladelladal, da cima a fondo. Il primo motivo è presto detto: il documento del Ministero della Salute, il presunto annuncio giornalistico su Sky e ancora l'avviso della "polizia metropolitana" non corrisponde a realtà. Nessuno dei presunti protagonisti dell'allarme si sarebbe mai messo in moto per ...