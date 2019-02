Calcio | Sami Khedira operato al cuore Ablazione perfettamente riuscita | tornerà in campo

oasport

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Stamattina è stato, secondo quanto scrive la “Gazzetta dello Sport”: il calciatore della Juventus è stato fermato dallo staff sanitario della Vecchia Signora dopo che ieri si era sentito male e, sottoposto ad accertamenti, gli era stata diagnosticata un’aritmia cardiaca.L’operazione è: l’in futuro eviterà altre fibrillazioni e lo juventino potrà tornare a riprendere l’attività fisica. Al momento fonti mediche della Juventus prevedono in un mese i tempi di recupero del calciatore, che quindia primavera a disposizione di mister Allegri.L’episodio è avvenuto alla vigilia di Atletico Madrid-Juventus, partita in programma questa sera alle ore 21.00 al Wanda Metropolitano di Madrid e valida per l’andata degli ottavi di finale della Champions League. La gara di ritorno è ...