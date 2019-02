Autonomia : Zaia ai cittadini del Sud 'non ha colpa se Mezzogiorno va male' (4) : (AdnKronos) - £Hanno, in definitiva, paura che qualcuno di voi si alzi e chieda a chiare lettere: perché il sistema sanitario del Mezzogiorno è spesso in condizioni disperate? La spiegazione non potrebbero darvela, perché dovrebbero ammettere che il Sud ha avuto le stesse identiche risorse (se non d

Autonomia : Zaia ai cittadini del Sud 'non ha colpa se Mezzogiorno va male' (3) : (AdnKronos) - "Siamo la regione italiana che spende meno per il personale: 22 euro per abitante contro la media nazionale di 35 euro. Una regione che ha 58 dipendenti ogni mille abitanti quando la media italiana è di 70 e la sola Basilicata ne ha 228. Un dato che la dice lunga sulla gestione sanitar

Autonomia : Zaia ai cittadini del Sud 'non ha colpa se Mezzogiorno va male' (2) : (AdnKronos) - "Lo dico perché è questo il pensiero che ha suscitato in me il banner promosso da un ordine dei medici del Sud e pubblicato ieri dai giornali. Quando l’ho visto e ho letto: “No a un regionalismo che divide – Vogliamo una sanità uguale per tutti”, sono rimasto basito perché si sta racco

Luca Zaia avverte Matteo Salvini e Luigi Di Maio : "Sull'Autonomia avanti tutta. No scambi con l'immunità" : Sull'autonomia si va avanti, non ci possono essere ricatti o scambi di alcun tipo da parte dei grillini. Parola di Luca Zaia che in una intervista a La Stampa chiarisce che quella del Movimento 5 stelle è "una scelta libera, secondo coscienza, di buonsenso. Mi rifiuto di pensare a scambi di prigioni

Luca Zaia avverte Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Sull'Autonomia avanti tutta. No scambi con l'immunità' : Sull' autonomia si va avanti, non ci possono essere ricatti o scambi di alcun tipo da parte dei grillini. Parola di Luca Zaia che in una intervista a La Stampa chiarisce che quella del Movimento 5 ...

Autonomia - Luca Zaia avverte Lega e M5s. 'Se non passa una ecatombe politica. Credo che Salvini e Di Maio...' : 'Non approvare l' Autonomia sarebbe una ecatombe istituzionale e politica'. Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera il governatore leghista del Veneto, Luca Zaia . 'Lancio la mia sfida: si approvi l'accordo con il Veneto e lo si proponga a tutte le Regioni. ...

Zaia : 'Non approvare l'Autonomia sarebbe ecatombe istituzionale e politica' : In un'intervista al Corriere della Sera del governatore del Veneto suggerisce al governo di proporla a tutte le regioni. 'In teoria - dice - dovrebbe convenire a tutti i governatori'

Autonomia - Zaia : "Via libera all'intesa o sarà un'ecatombe" : Per noi, non approvare l'Autonomia sarebbe un' ecatombe istituzionale e politica. Per i 5 stelle sarebbe il sancire che le Nugnes e De Falco dettano la linea. Ma io sono per la linea di Luigi Di Maio ...

Autonomia - Zaia al Governo : "Subito intesa col Veneto o sarà ecatombe" : Un messaggio forte e chiaro quello del Governatore del Veneto Luca Zaia che interviene sul tema attualissimo delle autonomie. "Lancio la mia sfida: si approvi l'accordo con il Veneto e lo si proponga ...

Zaia al Governo : Autonomia al Veneto subito o sarà ecatombe' : Roma, 17 feb., askanews, - 'Lancio la mia sfida: si approvi l'accordo con il Veneto e lo si proponga a tutte le Regioni. Il lavoro lo abbiamo già fatto noi, gratuitamente'. Il Governatore leghista del ...

Autonomia - Zaia : «Sì all'intesa con il Veneto o sarà un'ecatombe» : Per noi, non approvare l'Autonomia sarebbe un'ecatombe istituzionale e politica. Per i 5 stelle sarebbe il sancire che le Nugnes e De Falco dettano la linea. Ma io sono per la linea di Di Maio, non ...

Autonomia : Gruppo Zaia - fase tecnica conclusa - o si chiude l'accordo - o chiude il governo : Venezia, 15 set. (AdnKronos) - “Entro il 15 febbraio ci eravamo presi l'impegno di licenziare il testo base, e cosi è stato. Ora il Movimento 5 Stelle deve concludere quanto da noi iniziato, ovvero la firma definitiva sull'Autonomia del Veneto. Perché, viceversa, sul governo calerà il sipario”. Con

Autonomia : Zaia - 'se c'è buona volontà si chiude in tempi brevi' (2) : (AdnKronos) - "Ad oggi sono state accolte il 70% delle nostre richieste. Al momento, però, per firmare la bozza ci sono delle criticità che vanno risolte. Non mi preoccupo perché c’è ancora tempo e spazio per trattare. Lo sapevamo dal primo giorno che non era una passeggiata", ha ammesso il presiden

Autonomia : Zaia - 'se c'è buona volontà si chiude in tempi brevi' : Venezia, 14 feb. (AdnKronos) - "Il tavolo tecnico Regioni – Ministero si è chiuso con un accordo. A questo seguirà la normale procedura prevista per una norma finanziaria. Ma questo è un grande accordo che va verso l’efficienza". Lo ha sottolineato il presidente del Veneto, Luca Zaia oggi in Consigl