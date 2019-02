Ambiente | studio sui coralli | fino a 12 anni per riprendersi dallo sbiancamento

meteoweb.eu

: Intervento di una profondità unica di @Leonardobecchet al #GreenDay della mozione @maumartina So che vanno di moda… - MatteoRichetti : Intervento di una profondità unica di @Leonardobecchet al #GreenDay della mozione @maumartina So che vanno di moda… - Monica08373388 : @TheFranisher Beh ha quella specie di umidificatore/aria? dove Tae ci stava giocando. La luce, lo studio è chiuso e… - PremioIschia : E'on line il bando del Premio Ambiente.Borse di studio dal valore complessivo di 10mila euro Stage retribuito press… -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Ihanno bisogno di 9-12percompletamente in seguito a grandi disturbi ambientali come lodi massa o i dprovocati dalle tempeste.Lo ha stabilito unodei ricercatori della Southern Cross University australiana, condotto nell’arcipelago del Pacifico occidentale di Palau, tra Australia e Giappone, per il quale sono stati raccolti i dati di un monitoraggio a lungo termine.Secondo l’autore principale dello, Marine Gouezo, “le barrierene sono in declino in tutto il mondo come diretta conseguenza di attività umane ma, a differenza di molte barrierene in tutto il mondo, quelle di Palau hanno avuto la fortuna di sperimentare per oltre 14assenza di d“.Ed è grazie a questo che i ricercatori hanno potuto quantificare il tempo necessario aiper. L’ultimo grave ...