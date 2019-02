Alessandro Sallusti inchioda i magistrati sull' arresto dei genitori di Matteo Renzi

Alessandro Sallusti : "Salvini - Di Maio e Mattarella. E pure Macron. La giostra degli incapaci" : Tav, autonomie, negozi chiusi la domenica, Bankitalia, Maduro. E poi Macron, "un pezzo del governo (Cinque Stelle) giudica il capo dell'Eliseo un cretino da abbattere, per l' altro pezzo (Lega) è solo un percolo, ma per il nostro capo dello Stato è un grande statista e illustre amico che presto sarà

Alessandro Sallusti - il terribile sospetto su Matteo Salvini : "Silenzio sulla Tav per evitare il processo?" : Un gran casino sulla Tav che si ripercuote sul governo. La relazione tecnica, infatti, boccia l'opera. Ma viene a sua volta bocciata da parte degli esperti (uno non la ha firmata, il commissario la ha definita "una truffa"). Insomma, i grillini avrebbero fatto consegnare una mezza porcheria pur di a

Marco Travaglio asfaltato da Alessandro Sallusti : "Ecco in che modo moriremo" : Alessandro Sallusti asfalta Marco Travaglio che per difendere la linea del Movimento 5 stelle sul presidente venezuelano Maduro sostiene che "sulla nostra posizione ci sono il Vaticano, Grecia, Romania, Bulgaria, Slovacchia e Irlanda". Il direttore del Giornale nel suo editoriale si "scusa" ironicam

Le opportunità offerte dalla cooperazione tra Cina e Italia : intervista esclusiva al direttore de "il Giornale" Alessandro Sallusti : Come fa un Paese che ancora si professa comunista a essere il Paese che ha dato una spinta al liberismo e alla crescita dell'impresa privata, dell'economia, in maniera cosi' forte? Per cui e' un ...

Matteo Salvini - la peggiore accusa di Alessandro Sallusti : "Vigliaccata da comunista" : Ficca il dito nella nuova piaga aperta, Alessandro Sallusti , che nell'editoriale su Il Giornale si scaglia contro la decisione dell'Italia di non aderire alla mozione con cui l'Unione europea riconosceva Juan Guaidò come unico e legittimo presidente ad interim del Venezuela. Una scelta, quella del n

DiMartedì - scontro tra Alessandro Sallusti e Antonio Maria Rinaldi sul reddito di cittadinanza : "Sarei felice se venisse dato il reddito di cittadinanza a chi non ce l'ha ma temo che sarà dato a chi lavora in nero". Alessandro Sallusti, ospite a DiMartedì, su La7, critica la misura contenuta nel decreto fortemente voluta dal Movimento 5 stelle: "Sì ci saranno i controlli ma, si sa, siamo in it