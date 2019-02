Min Grillo | grande gap informativo per i giovani su sessualità

Caos al pronto soccorso del San Camillo di Roma. Il Min istro Grillo : "Condizioni indegne di un paese civile" : Il ministro della Salute Giulia Grillo questa mattina ha inviato i Carabinieri del Nas al pronto soccorso dell'Ospedale San Camillo di Roma, per verificare la situazione di sovraffollamento segnalata da diversi cittadini e anche dai media."Dai primi accertamenti - si legge in una nota del ministero - sembra esistere una percentuale di ricoveri da pronto soccorso molto elevata, che potrebbe essere spia di inappropriatezza e su cui si ...

Min istro Grillo : presto in arrivo la ricetta veterinaria elettronica : Roma, 15 feb., askanews, - Il Ministro della Salute, Giulia Grillo , ha dato il via libera al decreto che attua la ricetta veterinaria elettronica . Con la firma del Ministro il documento passa ora alla ...

Il Ministro della Salute Giulia Grillo annuncia 4150 medici di famiglia in più : Sono 4150 i nuovi medici di famiglia previsti nei prossimi tre anni. Dopo l’approvazione definitiva del Decreto Semplificazioni è in arrivo una vera e propria rivoluzione nel mondo della Sanità italiana che riguarda tutti noi. Il decreto recentemente approvato permette ai laureati in medicina di poter svolgere l’attività di medico di base anche se non avranno completato i tre anni del corso di formazione in medicina generale. Secondo una prima ...