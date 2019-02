Maurizio Gasparri smaschera il Pd : "In giunta hanno votato per me" : Maurizio Gasparri, al termine della votazione della giunta per le autorizzazioni del Senato sul caso Salvini-Diciotti, ha voluto raccontare ai cronisti un gustoso episodio occorso sempre oggi in giunta. All'ordine del giorno, infatti, oltre al voto che riguardava Matteo Salvini, c'era anche il rinno

Diciotti - la Giunta vota contro il processo a Matteo Salvini. Il Pd insulta Maurizio Gasparri : Tutto come previsto. Tutto come "ratificato" dal discusso voto grillino sulla piattaforma Rousseau: la Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato ha votato a favore della proposta di Maurizio Gasparri, ossia negare l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Diciotti

Diciotti - Maurizio Gasparri : "Decide la Giunta. Non solo per Salvini - ma anche su Conte - Di Maio e Toninelli" : "La giunta del Senato agisce in base alla legge costituzionale è l'unica sede legale e giuridica di decisione il resto sono invenzioni". Maurizio Gasparri, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, interviene sul caso Diciotti e sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini dop

Diciotti - la mossa di Maurizio Gasparri in giunta : assist a Salvini - in ballo pure Di Maio e Conte : Novità sulla richiesta del tribunale dei ministri di Catania di procedere contro Matteo Salvini sul caso Diciotti. Il presidente della giunta per le immunità del Senato, Maurizio Gasparri, ha reso noto che informerà la presidente del Senato affinché invii ai giudici di Catania gli atti firmati dal p

Maurizio Gasparri - presidente della Giunta per le immunità parlamentari del Senato - ha detto che chiederà di negare l’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini : Maurizio Gasparri, presidente della Giunta per le immunità parlamentari del Senato, ha detto che chiederà di negare l’autorizzazione a procedere contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini per il caso dei migranti della nave Diciotti. Gasparri – eletto con Forza Italia

Sanremo 2019 - lo scoop di Striscia la notizia su Claudio Baglioni : lui e Maurizio Gasparri... : Questa sera, mercoledì 6 febbraio 2019 febbraio, a Striscia la notizia , Canale 5, ore 20.35, , Dario Ballantini nei panni del premier Giuseppe Conte svela i veri fan di Claudio Baglioni. 'Devo ...

C'è Grillo - Maurizio Gasparri risponde a Carlo Freccero : "Deve essere garante delle idee di tutti" : Lunedì sera è stato trasmesso in prima serata su Rai2 C'è Grillo, raccolta di materiale di archivio di alcuni celebri interventi del comico genovese Beppe Grillo, che non poche polemiche ha suscitato il giorno dopo la messa in onda, tanto fra chi non ha condiviso la scelta di proporre uno spettacolo dedicato a un leader de facto politico, tanto per i testi selezionati per il montaggio.Tra i sermoni proposti, alcuni hanno tirato in ballo ...

Luigi Di Maio umiliato da Maurizio Gasparri sul caso Diciotti : "Scrivi alla De Filippi e a C'è posta per te" : Luigi Di Maio e i grillini? Farebbero bene a rivolgersi a Maria De Filippi e a C'è posta per te, il programma di Canale 5. Questo in estrema sintesi il pensiero di Maurizio Gasparri, che picchia durissimo contro i grillini per il caso-Diciotti e il goffo tentativo di chiamarsi parte in causa nel pro