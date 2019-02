La polizia ferma una donna coinvolta in un incidente e scopre che è una killer ricercata

Passa col rosso e viene fermato dalla polizia : 'Sono dei Servizi Segreti'... ma la verità era un'altra : di Marco De Risi Forse è appassionato di film polizieschi oppure gli piace sentirsi una spia chissà per quale motivo. Insomma lui non ha avuto problemi a qualificarsi come appartenente ai Servizi ...

Scontri a Torino tra polizia e manifestanti anarchici - feriti e 12 fermati : Scontri a Torino tra gruppi anarchici e polizia che ha risposto agli assalti con lacrimogeni e idranti. I manifestanti hanno incendiato cassonetti, auto e gettato bombe carta. Diversi sarebbero i ...

Emiliano Sala - la conferma della polizia : il corpo trovato nell'aereo è il suo : Subito dopo l'annuncio del riconoscimento, sono arrivati i messaggi di tutto il mondo dello sport attraverso i social network. Club Statement , 07/02/19, : https://t.co/ib8zJfWzvC Forever in our ...

La polizia gallese avvisa i conducenti di non fermarsi a fissare il "Drago di Bethesda" : La polizia gallese ha avvisato i conducenti di non fermarsi a fissare il "Drago di Bethesda"Sì, c'è un drago vicino a Bethesda - soprannominato "il Drago di Bethesda" dal suo creatore - e sta causando un po' di problemi, come riporta Eurogamer.net.Ma non si tratta di quella Bethesda, bensì della Bethesda in Galles, nella contea di Gwynedd, lungo il corso del fiume Ogwen.Read more…

polizia lo ferma - il tunisino muore di infarto : "Aveva mani e piedi legati" : Si apre un caso dopo la morte di un tunisino di 32 anni durante un fermo di Polizia. L'uomo è deceduto mentre aveva le manette ai polsi e le gambe legate (per evitare che scalciasse).Secondo quanto si apprende, l'immigrato è morto intorno alle 18.30 di ieri a Empoli in provincia di Firenze. Il cittadino tunisino era ad un negozio di money transfer in centro quando, in stato di agitazione, sarebbe entrato nel negozio pretendendo di cambiare una ...

Caserta - non si fermano all’alt della polizia e scappano a tutta velocità : 4 morti - un ferito : Si trovavano tutti e cinque a bordo di una Skoda quanto la polizia gli ha intimato di fermarsi. Ma loro non l’hanno fatto e sono scappati a tutta velocità lungo la statale 372 Telesina, nel comune di Alvignano (Caserta). Ma dopo una serie di manovre e sorpassi azzardati, l’auto si è ribaltata e sono finiti fuori strada. Quattro dei cinque a bordo sono morti e uno è rimasto ferito. Nonostante l’arrivo dei soccorsi, non c’è ...

Gabrielli (polizia) : «Fermare le partite spetta a responsabile sicurezza pubblica» : Convegno a Reggio Emilia Il capo della Polizia, Franco Gabrielli, mette la parola fine sulla querelle della sospensione della partita in presenza di cori razzisti. Lo fa dal al Mapei Stadium di Reggio Emilia dove è in corso un convegno sulla violenza. “Sospendere una partita? La decisione finale spetta sempre a chi è responsabile dell’ordine e della sicurezza pubblica”. E gli arbitri? “Non voglio svilire il ruolo di un ...

La festa della Lazio diventa guerriglia - scontri con la polizia : 10 agenti feriti - un ultrà arrestato e 3 fermati : Doveva essere una festa, invece è stata una battaglia tra 300 ultrà della Lazio e qualche decina di agenti della polizia. Scene di guerriglia urbana questa notte a Roma, a piazza della...

Giornalista salernitana fermata e rilasciata dalla polizia in Sudan : Antonella Napoli, Giornalista salernitana dirigente dell'associazione di Articolo 21 e fondatrice dell'onlus Italians for Darfur, è stata fermata «da persone qualificatisi come...

