Il voto su Salvini dimostra che “la base” del M5s non esiste

Caso Diciotti - oggi il voto al Senato : M5s pronto a salvare dal processo Matteo Salvini : La Giunta per le immunità del Senato si riunirà alle 13:30 per decidere se concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul Caso Diciotti. Ieri gli iscritti del Movimento 5 Stelle si sono espressi online decidendo di negare il processo al vicepresidente del Consiglio. Ecco i numeri in Giunta e come si svolgerà la votazione.Continua a leggere

Luigi Di Maio ringrazia gli iscritti a Rousseau su Facebook : pioggia di critiche dopo il voto a favore di Salvini : Il commento di Luigi Di Maio su Facebook per ringraziare gli iscritti dopo la votazione su Rousseau sul caso Diciotti ha scatenato le tifoserie amiche e rivali. In molti si sono scagliati sul social ...

Salvini - dopo il voto online del M5s ora tocca alla Giunta | Fraccaro : "I senatori seguano Rousseau" : Lunedì gli attivisti 5 Stelle, attraverso la piattaforma Rousseau, hanno scelto di "salvare" Matteo Salvini. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento: "Il nostro è un movimento che parte dal basso"

Tensione per il voto su Salvini - Grillo e Di Maio in rotta di collisione : "Piena fiducia nel capo politico Luigi Di Maio". Così ieri Beppe Grillo, garante del Movimento 5 Stelle, aveva corretto il tiro sulle parole pronunciate a proposito del voto online sul caso Diciotti.Eppure quel tweet al vetriolo sul quesito posto agli attivisti sulla piattaforma Rousseau - "Se voti Si vuol dire No. Se voti No vuol dire Si. Siamo tra il comma 22 e la sindrome di Procuste!" - ha alimentato la tesi di chi sostiene, al contrario, ...

Diciotti : 'no' al processo a Salvini da 60% votanti M5S. Di Maio : 'Avanti così - è democrazia'. Oggi voto in Giunta : I Cinquestelle si spaccano ma 'salvano' il ministro dell'Internosul caso della nave della Guardia Costiera e l'autorizzazione a procedere chiesta dal Tribunale dei Ministri. L'alleato di governo ...

Diciotti - il voto online del M5s "grazia" Salvini : nessuna autorizzazione a procedere : Il M5s dice "no" all'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Si sono espressi in 52.417, di cui 30.948 (il 59,05%) hanno ritenuto che le decisioni del vicepremier leghista rientrino "nell'interesse dello Stato".

Diciotti - dopo il sì all’immunità degli iscritti M5s oggi il voto per Salvini : ecco su quanti senatori può contare : dopo settimane di tensioni, polemiche e superato il voto online degli iscritti M5s, oggi la giunta per le Immunità di Palazzo Madama vota sulla concessione dell’immunità a Matteo Salvini per il caso della nave Diciotti. La convocazione è nell’Aula di Sant’Ivo alla Sapienza per le 13.30. Il governo si presenta al giorno del giudizio, almeno sulla carta, compatto: la base 5 stelle ha votato in maggioranza per il no al processo ...

Caso Diciotti - il voto su Salvini : i risultati della piattaforma Rousseau dei 5 Stelle - Sky tg24 - : Salvini ringrazia gli iscritti M5s per la fiducia e Di Maio per la correttezza. "Lasciamo spazio alla democrazia: porteremo avanti la linea decisa dagli iscritti", afferma il ministro del Lavoro. Oggi ...

"ASSOLTO" SALVINI/ Il voto a tavolino di M5s allunga la vita a Conte : Gli iscritti al M5s hanno votato in 52.417: il 59% ha detto no all'autorizzazione a procedere contro SALVINI. Un referendum che blinda il governo?

voto M5S salva Salvini - Grillini spaccati : «Ora chi vota in dissenso è fuori» : I parlamentari, non tutti, si sciolgono in un applauso appena Luigi Di Maio entra nella saletta del gruppo scortato dai suoi ministri e dice che «con questo risultato i nostri iscritti hanno...

voto M5s sul caso Diciotti - Bonafede : 'Non è per fiducia in Salvini' : Il Voto online degli iscritti M5s contro l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini non riguarda la "fiducia" nei confronti del vicepremier. Lo ha affermato il ministro della ...

M5S - il voto online sul caso Diciotti : vince il no al processo contro Salvini «Siamo salvi» - ma il Movimento si spacca : Il verdetto al termine di una giornata in cui la piattaforma informatica ha incontrato ripetute difficoltà. Le operazioni di voto prolungate fino alle 21.30

M5S - arriva esito voto sulla Diciotti : su Rousseau vince il 'Sì' all'immunità a Salvini : È giusto anche capire il mondo dei 5 Stelle che cosa ne pensa. 'Questa consultazione per noi non avrà conseguenze, per gli altri non lo so. Noi non obblighiamo nessuno a far nulla, stiamo lì e ...

Diciotti - voto M5S online : vince il no al processo a Salvini. Di Maio : «Rousseau funziona» : No al processo di Matteo Salvini sulla vicenda Diciotti. Il Movimento 5 Stelle emette on-line il suo responso. Non senza travaglio: il voto sull'immunità al vicepremier leghista spacca gli...