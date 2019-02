Giarrusso | M5s | fa il gesto delle manette e dice al Pd ' i miei genitori non sono agli

Diciotti - no al processo contro Salvini grazie al voto M5S. Poi Giarrusso fa il gesto delle manette al Pd : La giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato ha respinto la richiesta di processare il vicepremier Matteo Salvini come era stato chiesto dal tribunale di Catania, per la vicenda dei migranti ...

Caso Diciotti - no al processo per Salvini | Protesta il Pd : "Vergogna" | Giarrusso (M5s) : "Io non ho genitori ai domiciliari" : I voti contrari alla richiesta di autorizzazione avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania sono stati 16, 6 quelli a favore (4 Pd, 1 Leu e un altro di De Falco del gruppo Misto).

Giarrusso - M5s - : Pd grida onestà? Non ho genitori ai domiciliari : Stilettata del senatore M5s Mario Michele Giarrusso ai colleghi del Partito democratico che protestavano, gridando "onestà", contro il voto a favore di Matteo Salvini in Giunta per le immunità del ...

Diciotti - Giarrusso (M5S) : “Base spaccata? Sciocchezze”. De Falco : “Errore politico - vertici si sono coperti le spalle” : Il malessere di parte della base sul blog del M5s dopo il voto sul caso Diciotti e il salvataggio di Matteo Salvini? “Sciocchezze, nessuna spaccatura. In gran parte sono profili fake”. A tagliare corto, prima del voto della Giunta per le elezioni e le immunità del Senato, il senatore del M5s Mario Michele Giarrusso. “Ora il voto deve essere vincolante per tutti gli eletti? Abbiamo preso un impegno e lo rispetteremo. Dissidenti ...

M5s dopo sì immunità a Salvini - Giarrusso : ‘Voti bulgari in altro regime - no spaccature’. Ma Sarli : ‘Ci chiamano talebani’ : Il giorno dopo che la base M5s ha deciso per l’immunità a Matteo Salvini, il gruppo parlamentare e i portavoce sul territorio digeriscono il risultato e si preparano ad affrontarne le conseguenze. “Non c’è nessuna spaccatura, c’è un voto democratico, i voti bulgari appartenevano a un’altra epoca, a un altro regime a un altro sistema”, ha detto Mario Michele Giarrusso, il senatore 5 stelle che siede in giunta per le ...

Voto di scambio - alla Camera il M5s modifica il ddl di Giarrusso : via emendamento di Fdi approvato al Senato : Chi prende i voti dai mafiosi rischia una condanna fino a 15 anni di carcere. Anche se l’appartenza ai clan dei suoi “grandi elettori” non è nota. È la modifica introdotta dalla commissione Giustizia della Camera alla nuova legge sul Voto di scambio. Un ddl voluto dal Senatore del Movimento 5 stelle, Mario Michele Giarrusso, già approvato da Palazzo Madama e ora modificato a Montecitorio proprio dai Cinquestelle. Al Senato, ...

Diciotti - Giarrusso (M5s) : “Gli attivisti capirebbero il no al processo per Salvini. Nostri principi non sono in discussione” : Sul caso Diciotti i 5 stelle non hanno ancora deciso come votare e sul tavolo resta l’ipotesi di consultare gli iscritti con un voto online. Ma intanto il senatore M5s Mario Giarrusso, al termine della riunione della Giunta per le immunità di Palazzo Madama, ha detto che se il Movimento dovesse scegliere di negare il processo a Matteo Salvini non avrebbero difficoltà a spiegarlo ai loro sostenitori: “Se la base capirebbe? Non esiste ...

