CUNEO-PRO PIACENZA 20-0 Tutti i colpevoli di un sistema fallito

Calcio - il Pro Piacenza escluso dalla Serie C dopo la sconfitta 20-0 contro il CUNEO : Il Pro Piacenza è stato escluso dal campionato di Serie C di Calcio, dopo l’incredibile sconfitta di ieri per 20-0 contro il Cuneo. Una partita surreale in cui il Pro Piacenza si era presentato in campo con soli 7 calciatori, un tentativo disperato per evitare l’esclusione automatica dopo la quarta gara saltata. Una figuraccia che è stata però inutile, visto che oggi il giudice sportivo della Lega Pro ha decretato “l’esclusione del Pro Piacenza ...

Serie C - il giudice sportivo cancella il 20-0 di CUNEO-Pro Piacenza : quarta sconfitta a tavolino - rossoneri esclusi dal campionato : Come non si fosse mai giocata: la partita della vergogna tra Cuneo e Pro Piacenza, giocata in 11 contro 7 ragazzini e finita 20-0, non è stata omologata dal giudice sportivo, che ha deciso per la sconfitta a tavolino. Ma questo non vuol dire che non sia mai successo. L’unica consolazione è che dovrebbe essere stata l’ultima farsa di questo campionato: gli emiliani, che di fatto non disputavano una partita regolare da quasi tre mesi, finalmente ...

Pro Piacenza escluso dalla Lega Pro : decisivo il 20-0 contro il CUNEO : PRO Piacenza escluso – Il Pro Piacenza è stato escluso dal campionato di Lega Pro in seguito alla partita persa per 20-0 contro il Cuneo in cui era sceso in campo con appena sette giocatori e tutti Under 19. Il giudice sportivo della Lega Pro ha anche inflitto al club emiliano “la punizione sportiva della […] L'articolo Pro Piacenza escluso dalla Lega Pro: decisivo il 20-0 contro il Cuneo proviene da Serie A News Calcio - ...

Serie C - Pro Piacenza escluso dal campionato e ko a tavolino col CUNEO : ROMA - "Esclusione del Pro Piacenza dal campionato di competenza" e "la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3" : è la decisione del giudice sportivo della Lega Pro, ...

CUNEO-Pro Piacenza - il duro sfogo social di Damiano Tommasi : “20-0 è giocare con la dignità di altri” : Il presidente dell’Aic ha postato una foto del Pro Piacenza sui social, esprimendo il proprio disappunto per quanto avvenuto a Cuneo “Pro Piacenza ad inizio partita. Ma i genitori? I dirigenti? 20-0 è giocare con la dignità di altri“. Lo scrive Damiano Tommasi, presidente dell’Aic, postando su Instagram una foto dei 7 giocatori della Pro Piacenza, 6 giovanissimi più il massaggiatore, in campo prima della surreale ...

CUNEO-Pro Piacenza 20-0. La speranza è che tra gli emiliani ci sia almeno un Mazzola : In serie A si erano fermati a sedici gol: Acqui – Genoa 0-16, era il 4 ottobre 1914; e poi Inter – Vicenza 16-0 il 10 gennaio 1915. Era oltre un secolo fa, era un calcio ancor privo della massima categoria a girone unico. In serie B hanno raggiunto i dodici: Brescia – Anconitana 12-0, 24 giugno 1951

Pro Piacenza - sciopero dei tesserati senza stipendio : in campo con 7 'baby' giocatori - ne prende 20 dal CUNEO : Da mesi la situazione economica del Pro Piacenza si trascina, da mesi in serie C va in atto una farsa che la Federcalcio non è stata ancora capace di risolvere. Ieri un altro capitolo surreale. Il Pro ...

Serie C - il TFN della Figc sanziona quattro società : penalizzate anche CUNEO e Pro Piacenza : Le squadre protagoniste del match che ieri ha fatto discutere sono state sanzionate con otto punti di penalizzazione, con loro anche Lucchese e Matera quattro società di Serie C sono state punite con penalizzazioni in classifica ed ammende. Si tratta di Matera, Cuneo, Pro Piacenza e Lucchese Libertas, che dovranno scontare 8 punti di penalizzazione in classifica nella corrente stagione sportiva e pagare un’ammenda di euro 350.500 ...

