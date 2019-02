ATP Delray Beach | Lorenzi c’è | l’azzurro al secondo turno

ATP Delray Beach – Kyrgios fatica ma si aggiudica il derby australiano : Millman ko in tre set : Kyrgios manda al tappeto il suo connazionale e si aggiudica la vittoria nel primo turno del torneo ATP di Delray Beach Buona la prima per Nick Kyrgios nel torneo ATP di Delray Beach, in corso negli Stati Uniti. Il tennista australiano ha mandato al tappeto in tre set il suo avversario e connazionale Millman. Kyrgios, numero 64 al mondo è riuscito a tenere duro e aggiudicarsi sul finale un match combattutissimo, terminato dopo due ore e 7 ...