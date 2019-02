Arrestati vertici Enpapi

Arrestati vertici previdenza infermieri : ANSA, - ROMA, 19 FEB - La Guardia di finanza ha arrestato 5 persone per corruzione: il presidente e il direttore generale dell'Ente nazionale previdenza e assistenza della professione infermieristica, ...

Tangenti - Arrestati i vertici dell’Ente previdenza infermieri : soldi in cambio di consulenze. “50 milioni in 7 anni” : Il presidente e il direttore generale dell’Ente nazionale previdenza e assistenza della professione infermieristica (Enpapi) sono stati arrestati martedì mattina dalla Guardia di Finanza di Roma con l’accusa di aver incassato Tangenti. In manette sono finiti anche un imprenditore, un avvocato e un commercialista che, secondo l’accusa, avrebbero pagato numerose mazzette in cambio di incarichi di consulenza conferiti loro dalle società ...