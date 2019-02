Vitamina D | i cibi che ne sono più ricchi da portare a tavola

Vitamina D - a cosa serve e i cibi che la contengono : La Vitamina D è una sostanza fondamentale per il nostro benessere, per questo è fondamentale conoscere i cibi che la contengono. Chiamata anche calciferolo, la Vitamina D è presente nell’organismo in due forme: la Vitamina D 2, che si trova in diversi alimenti di origine vegetale e si può assumere con l’alimentazione, e la Vitamina D 3 che viene sintetizzata dalla pelle in seguito all’esposizione ai raggi solari. A cosa serve ...