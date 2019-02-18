Traffico Roma del 18-02-2019 ore 20 | 00

Traffico Roma del 18-02-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 18 FEBBRAIO 2019 ORE 19:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PERMANE CHIUSA AL Traffico A SEGUITO DI UN INCIDENTE VIA DELLE GUARDIE ALLA FRONTIERA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI PARACADUTISTI. SEMPRE PER INCIDENTE SONO POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE IN VIA DEL FORTE BOCCEA NEI PRESSI DI VIA MARTINO V. PER LAVORI CI SONO RALLENTAMENTI SULLA VIA TIBURTINA ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 18 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PER UN INCIDENTE CHIUSA AL Traffico VIA DELLE GUARDIE ALLA FRONTIERA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI PARACADUTISTI. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA BACCANELLO IN PROSSIMITA’ DI VIA DELL’OLGIATELLA. SEGNALATO UN INCIDENTE ANCHE IN VIA NOMENTANA NEI PRESSI DI VIA DIEGO FABBRI. RACCOMANDIAMO ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 18 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PER UN INCIDENTE CHIUSA AL Traffico VIA DELLE GUARDIE ALLA FRONTIERA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI PARACADUTISTI. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA BACCANELLO IN PROSSIMITA’ DI VIA DELL’OLGIATELLA. SEGNALATO UN INCIDENTE ANCHE IN VIA NOMENTANA NEI PRESSI DI VIA DIEGO FABBRI. RACCOMANDIAMO ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 18 FEBBRAIO 2019 ORE 17:50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA AURELIA TRA VIA AURELIA ANTICA E VIA DEL CASALE MAGLIANELLA. PER UN CANTIERE IL Traffico RALLENTA IN VIA DELLA PISANA ALL’ALTEZZA DI VIA MARCELLO PIACENTINI SEMPRE PER LAVORI CI SONO RALLENTAMENTI SULLA VIA TIBURTINA TRA VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 18 FEBBRAIO 2019 ORE 17:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA BALDO DEGLI UBALDI ALL’ALTEZZA DI VIALE DI VALLE AURELIA STESSA SITUAZIONE SULLA VIA CASILINA IN PROSSIMITA’ DI VIA BOLOGNETTA IN USCITA DA Roma. PER UN CANTIERE IL Traffico RALLENTA IN VIA DELLA PISANA ALL’ALTEZZA DI VIA MARCELLO ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 18 FEBBRAIO 2019 ORE 16:50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA BALDO DEGLI UBALDI ALL’ALTEZZA DI VIALE DI VALLE AURELIA STESSA SITUAZIONE SULLA VIA CASILINA IN PROSSIMITA’ DI VIA BOLOGNETTA IN USCITA DA Roma. PER UN CANTIERE IL Traffico RALLENTA IN VIA DELLA PISANA ALL’ALTEZZA DI VIA MARCELLO ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 16 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ LUNEDI’ 18 FEBBRAIO 2019 ORE 16.15 MAX MAR UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA BALDO DEGLI UBALDI ALL’ALTEZZA DI VIALE DI VALLE AURELIA STESSA SITUAZIONE SULLA VIA CASILINA IN PROSSIMITA’ DI VIA BOLOGNETTA IN USCITA DA Roma. PER UN CANTIERE IL Traffico RALLENTA IN VIA DELLA PISANA ALL’ALTEZZA DI VIA MARCELLO PIACENTINI STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA CI SONO CODE TRA GROTTAROSSA ED IL RACCORDO IN USCITA DA Roma E’ ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 18 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA BALDO DEGLI UBALDI ALL’ALTEZZA DI VIALE DI VALLE AURELIA PER UN CANTIERE SULLA SALARIA SI STA IN CODA DAL RACCORDO ANULARE A FIDENE VERSO IL CENTRO CITTA’ STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA CI SONO CODE TRA GROTTAROSSA ED IL RACCORDO IN USCITA DA ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 A.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE SULLA SALARIA DOVE PER LAVORI SI STA IN CODA TRA RACCORDO ANULARE E INCROCIO CON VIA BOLOGNOLA E SULLA FLAMINIA NUOVA, DOVE A COMPLICARE LA SITUAZIONE TRA LABARO E SAXA RUBRA VERSO IL CENTRO E PRESENTE UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIA TOGLIATTI E ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 A.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE SULLA SALARIA DOVE PER LAVORI SI STA IN CODA TRA RACCORDO ANULARE E INCROCIO CON VIA BOLOGNOLA E SULLA FLAMINIA NUOVA, DOVE A COMPLICARE LA SITUAZIONE TRA LABARO E SAXA RUBRA VERSO IL CENTRO E PRESENTE UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIA TOGLIATTI E ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 A.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE SULLA SALARIA DOVE PER LAVORI SI STA IN CODA TRA RACCORDO ANULARE E INCROCIO CON VIA BOLOGNOLA E SULLA FLAMINIA NUOVA, DOVE A COMPLICARE LA SITUAZIONE TRA LABARO E SAXA RUBRA VERSO IL CENTRO E PRESENTE UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico E REGOLARE SUL TUTTO IL ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 A.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE SULLA SALARIA DOVE PER LAVORI SI STA IN CODA TRA RACCORDO ANULARE E INCROCIO CON VIA BOLOGNOLA E SULLA FLAMINIA NUOVA, DOVE A COMPLICARE LA SITUAZIONE TRA LABARO E SAXA RUBRA VERSO IL CENTRO E PRESENTE UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico E REGOLARE SUL TUTTO IL ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 09:50 A.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE SULLA SALARIA DOVE PER LAVORI SI STA IN CODA TRA RACCORDO ANULARE E INCROCIO CON VIA BOLOGNOLA E SULLA FLAMINIA NUOVA, DOVE A COMPLICARE LA SITUAZIONE TRA LABARO E SAXA RUBRA VERSO IL CENTRO E PRESENTE UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. SUL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico INTENSO TRA TUSCOLANA E ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 09:50 A.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE SULLA SALARIA DOVE PER LAVORI SI STA IN CODA TRA RACCORDO ANULARE E INCROCIO CON VIA BOLOGNOLA E SULLA FLAMINIA NUOVA, DOVE A COMPLICARE LA SITUAZIONE TRA LABARO E SAXA RUBRA VERSO IL CENTRO E PRESENTE UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. SUL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico INTENSO TRA TUSCOLANA E ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 A.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE SULLA SALARIA DOVE PER LAVORI SI STA IN CODA TRA RACCORDO ANULARE E INCROCIO CON VIA BOLOGNOLA E SULLA FLAMINIA NUOVA, DOVE A COMPLICARE LA SITUAZIONE TRA LABARO E SAXA RUBRA VERSO IL CENTRO E PRESENTE UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. SUL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico INTENSO TRA CASILINA E ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 20 | 00
VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 18 FEBBRAIO 2019 ORE 19:50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 20:00 (Di lunedì 18 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 18 FEBBRAIO 2019 ORE 19:50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PERMANE CHIUSA AL Traffico A SEGUITO DI UN INCIDENTE VIA DELLE GUARDIE ALLA FRONTIERA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI PARACADUTISTI. SEMPRE PER INCIDENTE SONO POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE IN VIA DEL FORTE BOCCEA NEI PRESSI DI VIA MARTINO V. SEGNALAZIONE DI INCIDENTE ANCHE IN VIALE EGEO E PIAZZA ROBERTO MALATESTA. PER LAVORI CI SONO RALLENTAMENTI SULLA VIA TIBURTINA TRA VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO ED IL RACCORDO VERSO TIVOLI PRUDENZA NEL PERCORRERE VIA ANAGNINA E’ SEGNALATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VICOLO ANAGNINO. ALLO STADIO OLIMPICO QUESTA SERA, ALLE ORE 20.30 PER IL POSTICIPO DEL LUNEDI’ LA Roma SCENDERA’ IN CAMPO PER AFFRONTARE IL BOLOGNA. ISTITUITA PERTANTO UNA NUOVA DISCIPLINA DI Traffico NELL’AREA DELLO STADIO E ...
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SkyTG24 : Roma è la seconda città al mondo per numero di ore passate al volante - romadailynews : Traffico Roma del 18-02-2019 ore 20:00: VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 18 FEBBRAIO 2019 ORE 19:50… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 18-02-2019 ore 20:00', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… -
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