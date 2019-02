Raggi | Appendino e Nogarin | ' Caso Diciotti? Ci si difende nei processi'

Virginia Raggi - Chiara Appendino e Filppo Nogarin per il No all'impunità per Matteo Salvini : Virginia Raggi, Chiara Appendino e Filippo Nogarin - i tre sindaci M5s rispettivamente di Roma, Torino e Livorno - scrivono al Fatto Quotidiano e spiegano perché direbbero No all'impunità per Matteo Salvini nel caso Diciotti.Raggi spiega:Ho affrontato un processo e mi hanno assolta. Le responsabilità, anche politiche devono restare personali. (...) Avevo già annunciato che avrei rimesso il mio mandato in caso di ...